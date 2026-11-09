به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک پست گزارش داد که دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا روز یکشنبه علنا از سخنان گزنده جی دی ونس معاون وی در جریان انتخابات میان دوره ای این کشور و تأثیرگذاری جنگ علیه ایران بر شکست سنگین جمهوری خواهان انتقاد کرد.

بر اساس این گزارش، ترامپ حین سوار شدن به هواپیمای ریاست جمهوری در خصوص موضع گیری های ونس گفت: من واکنش های ونس را دوست نداشتم. او به جز یک مورد، حق داشت. اگر شرایط برای تکرار این کار فراهم می شد آیا بازهم انجامش می دادی؟ جواب بله است.

ونس روز چهارشنبه با انتشار پیامی در شبکه‌های اجتماعی، ارزیابی صریحی از شکست جمهوری‌خواهان ارائه کرد و جنگ ایران را یکی از عوامل ناکامی این حزب دانست. او خواستار پایان سریع جنگ شد و بر ضرورت تمرکز جمهوری‌خواهان بر هزینه‌های زندگی، بازنگری در روابط خارجی و تغییر در مناسبات آمریکا با رژیم صهیونیستی تأکید کرد.