به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، ابراهیم عالی‌پور مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت فلات قاره ایران درباره آغاز دوباره پروژه بازسازی و نوسازی سکوهای نصر در منطقه عملیاتی سیری بیان کرد: با حمایت مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران، هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران، پیگیری‌های مستمر مدیریت پروژه و تلاش پیمانکار، یک دستگاه جکاپ تعمیراتی مدرن با هدف تسریع در اجرای برنامه‌های توسعه‌ای و عملیاتی، حفظ و نگهداشت تولید، ارتقای ایمنی و نوسازی تأسیسات دریایی منطقه در موقعیت سکوی نصر ۴ مستقر شد.

وی افزود: این جکاپ تعمیراتی پس از حمل دریایی در موقعیت عملیاتی سکوی نصر ۴ استقرار یافت و با فراهم‌کردن زیرساخت‌های موردنیاز برای اسکان نیروهای عملیاتی، ایجاد کارگاه‌های تخصصی و پشتیبانی از فعالیت‌های تعمیراتی، نقش مؤثری در تسریع روند بازسازی و نوسازی سکوهای این منطقه خواهد داشت.

مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت فلات قاره ایران با تشریح برنامه اجرایی این پروژه گفت: پس از انجام عملیات تعمیر، نوسازی و بازسازی سکوهای نصر ۱، ۲ و ۳ در سال‌های گذشته و تحویل موقت سکوهای نصر ۲ و ۳، ادامه این برنامه در سکوهای نصر ۴، ۵ و ۶ و سکوی نصرت در دستور کار قرار دارد.

عالی‌پور تصریح کرد: این عملیات با رویکرد نوسازی زیرساخت‌های دریایی، تعویض و به‌روزرسانی تجهیزات، ارتقای ایمنی و افزایش قابلیت اطمینان تأسیسات و با هدف حفظ ظرفیت تولید و استمرار فعالیت‌های عملیاتی در منطقه سیری اجرا می‌شود.

استقرار جکاپ با رعایت الزام‌های ایمنی دریایی

وی با اشاره به الزام‌های فنی و ایمنی عملیات استقرار جکاپ تعمیراتی گفت: در این عملیات، تیم بازرسی و نظارت مستقل بر ایمنی عملیات دریایی (Marine Warranty Surveyor) با بررسی و ارزیابی الزام‌های فنی و ایمنی، در شناسایی و کاهش ریسک‌های احتمالی نقش داشت تا مراحل انتقال، جابه‌جایی، پهلوگیری و استقرار جکاپ با رعایت استانداردهای مربوط و حداقل ریسک اجرایی انجام شود.

مدیر مهندسی و ساختمان شرکت نفت فلات قاره ایران ادامه داد: بر اساس برنامه زمان‌بندی، این جکاپ تعمیراتی به مدت ۱۱ ماه در موقعیت سکوی نصر ۴ مستقر خواهد بود و به‌عنوان یکی از زیرساخت‌های اصلی پشتیبانی عملیات تعمیر، نوسازی و بازسازی سکوها فعالیت می‌کند.

عالی‌پور تأکید کرد: استقرار این جکاپ با تسهیل اجرای عملیات تخصصی، افزایش پیوستگی فعالیت‌ها و کاهش توقف‌های ناشی از محدودیت‌های لجستیکی و شرایط محیطی، زمینه تحقق اهداف پروژه در حوزه حفظ و نگهداشت تولید، ارتقای ایمنی و نوسازی تأسیسات دریایی منطقه عملیاتی سیری را فراهم خواهد کرد.