به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا قنبری صبح دوشنبه در همایش «عهد همدلی و خونخواهی» مهدیشهر ضمن تقدیر از حضور مردم در شب‌های اقتدار و عهد همدلی و خونخواهی، اظهار داشت: این اجتماع، میدان تجدید عهد با امام جامعه و ولی خدا و نشان‌دهنده پایبندی به مسیر حضرت زهرا (س) است

وی با اشاره به شعار «با بیرق خونخواهی ما لشکر زهراییم» در عزاداری فاطمیه امسال تأکید کرد: هیئتی‌ها، موکب‌داران و همه کسانی که در زندگی خود با سیدالشهدا (ع) عهد بسته‌اند، گرد هم آمده‌اند تا ثابت کنند مرام و مسلک خود را از زهرای مرضیه (س) آموخته‌اند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان با تبیین ویژگی‌های برجسته حضرت زهرا (س) از جمله حیا، عبادت، رضامندی و ولایتمداری، گفت: حضرت زهرا (س) نخستین جان‌فدای ولایت بود و در ماجرای زنان مهاجر و انصار، با وجود همه مصیبت‌ها و رنج‌ها، از دشمنان ولایت بیزاری جست.

قنبری افزود: آن حضرت در بزنگاه دفاع از حق، در کنار ولی خدا ایستاد و به الگویی ماندگار در مرزبندی میان حق و باطل تبدیل شد. امروز نیز اسوه ما همان الگوی فاطمی است و نباید در هیچ شرایطی دست از حمایت ولی خدا برداریم.

وی با تأکید بر نقش محوری و پیشران بانوان در عرصه خونخواهی امام شهید افزود: زنان جامعه ما نباید صرفاً تماشاگر و همراه این حرکت باشند، بلکه باید همچون حضرت زهرا (س)، پیشگام و جریان‌ساز میدان دفاع از ولایت و خونخواهی امام شهید باشند. بانوان با ایفای نقش مؤثر در تربیت نسل آگاه و بصیر، جهاد تبیین، روایتگری حقیقت، تقویت روحیه مقاومت در خانواده و حضور فعال و مقتدرانه در عرصه‌های اجتماعی، می‌توانند پرچم‌داران این حرکت بزرگ باشند.

قنبری حضرت زهرا(س) را الگوی دختران مسلمان دانست و تاکید کرد: امروز مادران، همسران و دختران این سرزمین با تأسی به سیره فاطمی، مسئولیت دارند پیام خونخواهی و ایستادگی در مسیر ولایت را به نسل‌های آینده منتقل کنند و اجازه ندهند میدان روایت و تبیین در اختیار دشمنان قرار گیرد. عهد زنان ما، عهدی برای پیشتازی در مجاهدت، روشنگری و دفاع از آرمان‌های انقلاب اسلامی است.

وی با اشاره به حضور خادمان موکب‌های اربعین و هویت بصری رنگ سرخ در اربعین امسال، خاطرنشان کرد: اربعین امسال ظرفیت و بستری شد تا پیام انقلاب و خونخواهی به گوش جهانیان برسد. این پدیده جهانی، حرکتی کاملاً مردمی است که جلوه‌های آن در سراسر عالم متبلور شده است. اگر امروز هوا سرد است، گرمای حضور مردم و همگرایی امت اسلامی اجازه نداده است این میدان خالی بماند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان گفت: خونخواهی به معنای ایجاد بصیرت در جامعه، حمایت آگاهانه از ولی خدا، مطالبه‌گری مسئولانه و نترسیدن از فضاسازی‌هایی است که می‌کوشند مردم را از ایستادگی در مسیر حق بترسانند. ما آمده‌ایم تا عهد خود را با امام شهید تجدید کنیم و اعلام کنیم که تا آخرین نفس پای بیرق خونخواهی ایستاده‌ایم و تا تحقق عدالت و انتقام خون به‌ناحق ریخته‌شده امام شهید، از این مسیر عقب‌نشینی نخواهیم کرد.

قنبری با تأکید بر تحقق وعده الهی در نابودی دشمن صهیونیستی بیان کرد: حضور و همراهی مردم از شب‌های نخست این مسیر، نشان‌دهنده عمق وفاداری و بصیرت مردمی است که در بزنگاه‌های حساس، میدان را ترک نمی‌کنند. این همدلی و هم‌افزایی مردمی، سرمایه‌ای ارزشمند برای استمرار مسیر مقاومت و دفاع از ولایت است و باید با تقویت جبهه فرهنگی، رسانه‌ای و مردمی، این حرکت را زنده و پویا نگه داشت.