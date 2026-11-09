به گزارش خبرگزاری مهر از وزارت جهاد کشاورزی، سند جامع توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در بخش کشاورزی با هدف بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی، توسعه سرمایه‌گذاری و تسریع در اجرای طرح‌ها و پروژه‌های بخش کشاورزی، برای اجرا ابلاغ شد.

این سند با استناد به مفاد قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت کشور و قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها و در چارچوب قوانین و مقررات مربوط به اجرای طرح‌های مشارکت عمومی ـ خصوصی تدوین و برای اجرا به واحدهای ذی‌ربط ابلاغ شده است.

براساس این ابلاغیه، «سند جامع توسعه مشارکت عمومی و خصوصی در بخش کشاورزی» با توجه به ماهیت ویژه این بخش و به‌منظور بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری و مشارکت بخش خصوصی، با لحاظ ملاحظات فنی و سازمانی و همچنین نظرات سازمان برنامه و بودجه کشور، تهیه شده و متن نهایی آن به پیوست ابلاغ شده است.

در این ابلاغیه تأکید شده است که معاونان وزیر، رؤسای سازمان‌های وابسته، مدیران عامل شرکت‌های مادر تخصصی و مؤسسات وابسته، رؤسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها و مدیران کل دفاتر مستقل ستادی، نسبت به اجرای دقیق مفاد سند در حوزه مسئولیت خود اقدام کنند.