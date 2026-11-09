به گزارش خبرنگار مهر، قاسم شریفی صبح دوشنبه در جریان بازدید از دبیرستان فرزانگان سمنان و در جمع خبرنگاران از برگزاری بیست‌ونهمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی همزمان با سراسر کشور در آموزشگاه ها و مدارس استان سمنان خبر داد.

وی با بیان اینکه «شورای دانش‌آموزی، پرچم‌دار حل مسئله برای ایران مقتدر» شعار این انتخابات است، افزود: نهادینه سازی فرهنگ همفکری، مشارکت و مسئولیت پذیری در میان دانش‌آموزان هدف این شوراها است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین گفت: یکی از چالش‌های فرهنگی جامعه، کم‌رنگ بودن روحیه مشارکت و بهره‌گیری از خرد جمعی در حل مسائل است.

شریفی اظهار داشت: حل مسئله پیش از هر چیز به شناسایی دقیق مسائل و اولویت‌بندی آن‌ها نیاز دارد و این فرایند باید از محیط خانواده آغاز شود و در کلاس درس، مدرسه و سپس جامعه گسترش یابد.

وی با تأکید بر اینکه دانش‌آموزان باید از همین دوران نوجوانی مهارت شناسایی و حل مسئله را بیاموزند، افزود: لازم است دانش‌آموزان در محیط خانواده و مدرسه، مسائل و چالش‌های موجود را شناسایی کرده و با گفت‌وگو، مشورت و همفکری برای رفع آن‌ها راهکار ارائه دهند.

مدیرکل آموزش وپرورش استان سمنان با اشاره به اینکه بیست‌ونهمین دوره انتخابات شوراهای دانش‌آموزی برگزار می‌شود، اما ظرفیت این شوراها همچنان آن گونه که شایسته است مورد استفاده قرار نگرفته است، تصریح کرد: یکی از دلایل این موضوع، نگاه برخی مدیران به اداره مدرسه به صورت فرد محور و بی‌توجهی به ظرفیت فکری و مشارکتی دانش‌آموزان است؛ در حالی که اداره مطلوب مدرسه نیازمند استفاده از توانمندی‌ها و دیدگاه های همه اعضای این مجموعه است.

شریفی خاطرنشان کرد: شورای دانش‌آموزی نباید به برگزاری انتخابات و فعالیت‌های محدود در مقاطع زمانی خاص خلاصه شود، بلکه باید زمینه حضور موثر دانش‌آموزان در فرایند تصمیم‌سازی، شناسایی مسائل مدرسه و ارائه راهکارهای عملی برای حل آن‌ها فراهم شود.

وی با دعوت از دانش‌آموزان آموزشگاه فرزانگان برای ایفای نقشی فعال‌تر در این زمینه، گفت: شما دانش‌آموزان مستعد و توانمند می‌توانید با انتخاب آگاهانه نمایندگان خود، تقویت روحیه مشورت و استفاده از ظرفیت یکدیگر، در اصلاح این مسیر و حل مسائل مدرسه نقش‌آفرینی کنید.