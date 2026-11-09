به گزارش خبرنگار مهر، شرکت‌های برق و توسعه‌دهندگان زیرساخت‌های هوش مصنوعی در سراسر جهان به دنبال خرید توربین‌های گازی کارکرده، احیای تجهیزات از رده خارج‌شده و تبدیل موتورهای جت بازنشسته به مولدهای برق هستند؛ چراکه زمان تحویل توربین‌های جدید به چندین سال افزایش یافته است.

بر اساس گزارش رویترز، زمان تحویل توربین‌های گازی در آمریکا به‌طور متوسط به شش سال رسیده و برخی سفارش‌ها به سال‌های ۲۰۳۰ و ۲۰۳۱ موکول شده‌اند.

این وضعیت موجب رونق بازار ثانویه توربین‌ها شده است. مدیرعامل شرکت EthosEnergy نیز با اشاره به افزایش تقاضا اعلام کرده که بازار توربین‌های دست‌دوم در حال حاضر بسیار داغ است و قیمت‌های پیشنهادی فروشندگان افزایش چشمگیری داشته است.

بر اساس برآوردهای فعالان بازار، قیمت توربین‌های دست‌دوم با شرایط نگهداری مناسب به حدود ۱.۵ تا ۱.۷ میلیون دلار به ازای هر مگاوات رسیده است. این رقم برای توربین‌های بازسازی‌شده حدود ۱.۳ میلیون دلار و برای تجهیزات نو حدود ۲ تا ۲.۵ میلیون دلار به ازای هر مگاوات برآورد می‌شود.

رویترز همچنین گزارش داده است که مجموع سفارش‌های جهانی توربین‌های گازی از ۱۰۰ گیگاوات فراتر رفته، در حالی که ظرفیت تولید سالانه جهانی حدود ۶۰ تا ۷۰ گیگاوات برآورد می‌شود.

شرکت‌های بزرگی همچون زیمنس انرژی، جنرال الکتریک ورنووا و میتسوبیشی نیز با افزایش سفارش‌ها و محدودیت ظرفیت تولید مواجه شده‌اند.

با این حال، کارشناسان معتقدند بازار توربین‌های دست‌دوم به‌تنهایی قادر به رفع کامل کمبود تجهیزات نیست؛ چراکه تعداد توربین‌های آماده فروش محدود است و برخی تجهیزات کارکرده نیز با مشکلاتی نظیر سابقه نامشخص تعمیرات، عمر عملیاتی محدود و هزینه‌های نگهداری بالا مواجه هستند.