به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا رضایی برون صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران در راه آهن شمالشرق(۱) از بررسی میدانی وضعیت زیساخت های ریلی استان سمنان بعد از وقوع پدیده فرونشست زمین و همچنین بارش‌های اخیر خبر داد.

وی افزود: اقدامات فنی و نظارت مستمر بر وضعیت زیرساخت‌های ریلی استان سمنان به خصوص در مناطق جنوبی استان یکی از اولویت‌های اساسی راه آهن شمالشرق(۱) در این بازدید ها است.

مدیرکل راه آهن شمالشرق(۱) با بیان اینکه استفاده از تجهیزات تخصصی برای حفظ ایمنی سیر و حرکت قطارها رویکرد اداره کل در این زمینه است، گفت: اجرای اقدامات فنی و پیشگیرانه برای کنترل پیامدهای فرونشست زمین در بلاک سمنان–میاندره در دستور کار قرار گرفت

رضایی برون با بیان اینکه وضعیت زیرساخت‌های ریلی و آثار احتمالی پدیده فرونشست بر خط و تأسیسات راه‌آهن در منطقه مذکور از جمله اهداف بازدید های میدانی ما بوده است، افزود: شرکت مشاور تخصصی و مجری طرح های بهسازی راه آهن شمالشرق(۱) نیز در این بازدید ها حضور داشت

وی افزود: در این بازدید، با هماهنگی شرکت‌های مشاور و متخصص، راهکارهای فنی برای کنترل شرایط و جلوگیری از گسترش آسیب‌ها بررسی و عملیات بتن‌ریزی در محل اجرا شد. همچنین اصلاح خطوط ریلی با استفاده از دستگاه‌های مکانیزه در دستور کار قرار گرفت.