به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام سید حسن فاضلیان در جریان هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» با اشاره به جایگاه والای قرآن کریم و حاملان آن در آموزه‌های اسلامی، با استناد به روایتی از پیامبر اکرم (ص) اظهار کرد: در هر جامعه‌ای اقشار مختلفی از جایگاه اجتماعی برخوردار هستند اما براساس فرمایش پیامبر مکرم اسلام (ص) اهل نماز شب و حاملان قرآن کریم از شریف‌ترین افراد امت اسلامی به شمار می‌روند.

وی با تبیین محدوده مفهوم حاملان قرآن افزود: حاملان قرآن تنها کسانی نیستند که به تلاوت الفاظ آن می‌پردازند بلکه تمامی فعالان عرصه ترجمه، تفسیر، علوم قرآنی و خدمتگزاران به این کتاب آسمانی نیز در زمره کسانی قرار دارند که در مسیر اعتلا و خدمت به قرآن کریم گام برمی‌دارند.

امام جمعه موقت همدان میزبانی استان همدان از هجدهمین دوره مسابقات قرآنی «مدهامتان» را نعمتی ارزشمند و فرصتی مغتنم برای معرفی و تکریم فعالان این عرصه دانست و تصریح کرد: تاثیر انس با قرآن در دوران نوجوانی و جوانی بسیار عمیق و ماندگار است به گونه‌ای که براساس روایات هنگامی که جوانی قرآن تلاوت می‌کند، معارف و مفاهیم آن با گوشت، پوست و استخوان او آمیخته شده و در وجودش ریشه می‌دواند.

حجت‌الاسلام فاضلیان در بخش دیگری از سخنان خود با تاکید بر جایگاه محوری مساجد در جامعه اسلامی خاطرنشان کرد: امام خمینی (ره) معمار کبیر انقلاب اسلامی مساجد را «سنگر» دانسته‌اند و بر حفظ و تقویت این پایگاه‌های دینی تاکید کرده‌اند و اگر مسجد سنگر جامعه اسلامی است، مهم‌ترین ابزار برای تحکیم و تقویت این سنگر اقامه نماز جماعت، تلاوت قرآن کریم و برپایی محافل انس با کلام وحی به شمار می‌رود.

وی در پایان یادآور شد: اجرای برنامه‌ها و محافل قرآنی در مساجد از مهم‌ترین راهکارهایی است که می‌تواند بستر مناسبی برای حضور پرشورتر اقشار مختلف مردم به‌ویژه نسل نوجوان و جوان در مساجد فراهم کرده و جامعه را از توطئه‌های فرهنگی دشمنان مصون نگه دارد.