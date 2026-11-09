رضا مقاتلی صبح دوشنبه در حاشیه بازدید از ستاد سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان دشتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همه دستگاه‌های اجرایی شهرستان برای اجرای مطلوب این طرح پای کار هستند و همکاری و مشارکت مردم نیز تاکنون رضایت‌بخش بوده است.

وی افزود: تاکنون اطلاعات یک‌هزار و ۷۰۰ خانوار شمارش و ثبت شده و در مجموع ۲ هزار و ۹۰۰ مکان نیز در فرآیند سرشماری شناسایی و ثبت شده است.

فرماندار دشتی با اشاره به فعالیت هشت مأمور آمارگیر در سطح شهرستان بیان کرد: از مجموع حوزه‌های سرشماری، تنها پنج حوزه هنوز عملیات شمارش را آغاز نکرده‌اند و روند اجرای طرح در سایر حوزه‌ها در حال انجام است.

مقاتلی با قدردانی از همکاری مردم و تلاش مأموران سرشماری تأکید کرد: مشارکت دقیق و به‌موقع خانوارها در ارائه اطلاعات، نقش مهمی در دستیابی به آمار صحیح و برنامه‌ریزی مناسب برای توسعه شهرستان دارد و درخواست داریم مردم عزیز شهرستان همچنان نهایت همکاری را در این زمینه داشته باشند.