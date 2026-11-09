به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی اخوان‌صباغ پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست مردمی نهضت خونخواهی با پیشرانی تشکل‌های انقلابی که با حضور شورای هیئات مذهبی و کانون مداحان سراسر خوزستان برگزار شد، با اشاره به اینکه شهادت رهبر انقلاب نقطه عطفی در تاریخ مبارزات امت اسلامی بوده است، اظهار کرد: این شهادت انگیزه‌ای مضاعف برای ملت ایران ایجاد کرده تا در برابر توطئه‌های دشمنان ایستادگی کنند.

وی با تأکید بر لزوم تبیین محوریت جنگ ایران با آمریکا و رژیم صهیونیستی در برنامه‌های فرهنگی، تصریح کرد: این محوریت باید به صورت برجسته در سخنرانی‌ها، مرثیه‌ها و برنامه‌های رسانه‌ای تبیین شود تا ادامه مسیر مقاومت و ماهیت دشمنان برای افکار عمومی روشن شود.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خوزستان با اشاره به بسیج ظرفیت‌های این اداره کل، بیان کرد: مبلغان، هیئت‌های تبلیغی و فعالان رسانه‌ای با تمام توان پای کار آمده‌اند و برنامه‌ریزی گسترده‌ای برای حضور مؤثر در فضای مجازی و تولید محتوای فاخر انجام شده است .

وی با تأکید بر ضرورت هم‌افزایی نهادهای فرهنگی و مردمی، گفت: با تکیه بر ظرفیت‌های مردمی و تجربه سال‌های گذشته آماده برگزاری پرشورترین مراسم‌ها هستیم تا پیام خونخواهی به گوش جهانیان برسد .

در این نشست، حاضران با اشاره به تجمعات مردمی گسترده‌ای که از ماه‌های گذشته در شهرهای مختلف خوزستان از جمله اهواز، خرمشهر، آبادان، شوش، دزفول و رامشیر در مطالبه خونخواهی برگزار شده است، بر استمرار این حرکت مردمی تا تحقق انتقام از عاملان شهادت رهبر انقلاب تأکید کردند .