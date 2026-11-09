به گزارش خبرگزاری مهر، فرزین رضازاده با اعلام این خبر اظهار کرد: ساعت ۲۳:۲۲ شب گذشته گزارشی مبنی بر وقوع حادثه مسمومیت با گاز مونوکسید کربن در یک خانه‌باغ واقع در روستای سلیم‌کندی، در مسیر جاده شهید کلانتری ارومیه به مرکز پیام اورژانس استان اعلام شد.

وی افزود: بلافاصله پس از دریافت گزارش، دو دستگاه آمبولانس به محل حادثه اعزام شدند و کارشناسان اورژانس پس از حضور در محل و بررسی وضعیت افراد حاضر در خانه‌باغ، مشخص کردند سه نفر شامل دو بزرگسال و یک کودک بر اثر مسمومیت شدید با گاز مونوکسید کربن جان خود را از دست داده‌اند.

رئیس اورژانس پیش‌بیمارستانی آذربایجان غربی با بیان اینکه این سه نفر پیش از رسیدن نیروهای امدادی جان باخته بودند، گفت: افراد حادثه‌دیده فاقد علائم حیاتی و نشانه‌های بالینی برای انجام عملیات احیای قلبی ریوی بودند.

رضازاده با ابراز تأسف از وقوع این حادثه تلخ، نسبت به خطر مسمومیت با مونوکسید کربن همزمان با آغاز فصل سرما هشدار داد و اظهار کرد: این گاز سمی، بی‌رنگ، بی‌بو و بی‌مزه است و علائم مسمومیت با آن در مراحل اولیه شباهت زیادی به سرماخوردگی دارد.

وی از شهروندان خواست پیش از راه‌اندازی وسایل گرمایشی، از سلامت و باز بودن مسیر دودکش‌ها، نصب کلاهک استاندارد H و ایمن بودن اتصالات وسایل گازسوز اطمینان حاصل کنند تا از تکرار حوادث مشابه و جان‌باختن افراد جلوگیری شود.