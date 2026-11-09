به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله محمد عبادی‌زاده در دیدار با نماینده ولی‌فقیه در وزارت جهاد کشاورزی، با اشاره به چالش‌های موجود در تعیین وضعیت اراضی ملی و مستثنیات، اظهار کرد: یکی از مسائل مهم در حوزه اراضی، استناد به تصاویر هوایی سال ۱۳۴۶ برای تشخیص وضعیت زمین‌هاست که با توجه به گذشت چندین دهه و تحولات صورت‌گرفته، ضرورت بازنگری در مبنای زمانی بررسی این تصاویر احساس می‌شود.

وی با اشاره به مشکلات ناشی از اجرای مقررات فعلی برای مجموعه منابع طبیعی، عنوان کرد: دستگاه منابع طبیعی در این زمینه با شرایط دوگانه‌ای مواجه است؛ به‌گونه‌ای که اگر نسبت به اجرای تکالیف قانونی خود اقدام نکند، ممکن است با مسئله ترک فعل مواجه شود و چنانچه برای اجرای مقررات و تعیین تکلیف اراضی ورود کند، در برخی موارد چالش‌ها و مسائل اجتماعی ایجاد می‌شود.

نماینده ولی‌فقیه در استان هرمزگان با تأکید بر ضرورت اصلاح سازوکارهای قانونی برای برون‌رفت از این وضعیت، تصریح کرد: استمرار چنین شرایطی نمی‌تواند راهکار مناسبی برای حل مسائل مربوط به اراضی باشد و لازم است با بازنگری در مقررات، زمینه کاهش تعارضات و مشکلات اجتماعی ناشی از اجرای آن‌ها فراهم شود.

آیت‌الله عبادی‌زاده با پیشنهاد ورود وزارت جهاد کشاورزی به فرآیند اصلاح قوانین مرتبط، خاطرنشان کرد: این وزارتخانه باید با بررسی کارشناسی موضوع، لایحه‌ای برای اصلاح مبنای زمانی بررسی تصاویر هوایی اراضی تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه کند تا امکان استفاده از تصاویر مربوط به سال‌های نزدیک‌تر فراهم شود.

وی تأکید کرد: بازنگری در این موضوع می‌تواند ضمن رفع بخشی از مشکلات اجرایی دستگاه‌های مسئول، به کاهش چالش‌های اجتماعی و تسهیل فرآیند تعیین تکلیف اراضی کمک کند.