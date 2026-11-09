به گزارش خبرنگار مهر ، علی محمد اسلامی، ظهر دوشنبه‌، در جلسه کارگروه اشتغال قرچک که با حضور مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان تهران و جمعی از مسئولان دستگاه‌های اجرایی در فرمانداری این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: واحدهای تولیدی و صنعتی قرچک در حوزه‌هایی همچون کیف و کفش، پوشاک، آجیل و خشکبار، پارچه و ظروف آشپزخانه از ظرفیت قابل توجهی برخوردار هستند.

وی افزود: ظرفیت‌های بخش کشاورزی، صنایع دستی و مشاغل خانگی نیز می‌تواند نقش مؤثری در ایجاد و تثبیت فرصت‌های شغلی شهرستان ایفا کند.

فرماندار قرچک با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری هدفمند از ظرفیت‌های بومی، خواستار افزایش سهم اعتبارات تسهیلات مشاغل خانگی و تسریع در شناسایی و معرفی متقاضیان واجد شرایط شد.

اسلامی با اشاره به اهمیت بررسی شرایط متقاضیان پیش از معرفی به بانک‌ها تصریح کرد: دستگاه‌های اجرایی باید از معرفی پرونده‌های فاقد شرایط لازم خودداری کنند تا اعتبارات اختصاص‌یافته به طرح‌هایی هدایت شود که از قابلیت اجرایی و ظرفیت واقعی اشتغال‌زایی برخوردار هستند.

وی همچنین بر لزوم نظارت مستمر بر پرونده‌های معرفی‌شده به بانک‌ها تأکید کرد و گفت: دستگاه‌های مسئول باید با شناسایی و رفع موانع احتمالی، روند پرداخت تسهیلات را تسریع کنند.

فرماندار قرچک با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی شهرستان، هدایت تسهیلات به سمت مزیت‌های بومی و تقویت ارتباط میان مشاغل خانگی و واحدهای تولیدی را از عوامل مؤثر در توسعه بازار محصولات و پایداری اشتغال دانست.