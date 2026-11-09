فریبرز مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز بارش برف در ارتفاعات این محور کوهستانی اظهار کرد: همزمان با ورود سامانه بارشی و کاهش دمای هوا، ارتفاعات محور پونل ـ خلخال سفیدپوش شد و نخستین برف پاییزی در این منطقه به ثبت رسید.



وی با تأکید بر ضرورت رعایت نکات ایمنی از سوی کاربران جاده‌ای افزود: رانندگان هنگام تردد در محورهای کوهستانی، ضمن توجه به شرایط جوی و رعایت سرعت مطمئنه، از سلامت فنی خودرو اطمینان حاصل کرده و تجهیزات زمستانی به‌ویژه زنجیرچرخ به همراه داشته باشند.



مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای گیلان خاطرنشان کرد: رانندگان پیش از آغاز سفر از آخرین وضعیت راه‌ها یا با تماس با سامانه ۱۴۱ اطلاع کسب کنند و توصیه‌های عوامل راهداری و پلیس راه را جدی بگیرند.