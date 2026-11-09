به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ایرانسل، تفاهم‌نامه همکاری سه‌جانبه میان ایرانسل، همراه‌اول و توانیر، برای تأسیس شرکتی مشترک با هدف توسعه همکاری‌های راهبردی، فناورانه و مسئله‌محور در زمینه هوشمندسازی شبکه‌های توزیع نیروی برق، توسعه فناوری‌های نوین، تجاری‌سازی و صادرات فناوری‌ها، ایجاد زیرساخت‌های نوآوری و شتابدهی و بهره‌گیری هوشمندانه از ظرفیت‌های قانونی کشور در مسیر تحول صنعت، هم‌زمان با برگزاری «بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران» به امضا رسید.

مراسم امضای این تفاهم‌نامه، با حضور مهندس محمدحسین سلیمانیان مدیرعامل ایرانسل، مهندس محمد الله‌داد مدیرعامل شرکت توانیر، دکتر حمید بهروزی قائم مقام مدیرعامل همراه اول، مهندس مجید پورنیا مدیرکل راهکارهای سازمانی ایرانسل، مهندس اکبر حسن‌بکلو معاون هماهنگی توزیع شرکت توانیر، در غرفه شرکت توانیر در نمایشگاه صنعت برق ایران و با هدف توسعه همکاری‌های راهبردی و فناورانه میان صنایع برق و ارتباطات کشور انجام شد.

مشارکت راهبردی طرف‌های سه‌گانه، در چارچوب بهره‌گیری از ظرفیت زیرساخت‌های ارتباطی، فناوری‌های نوین و راهکارهای هوشمند برای بهینه‌سازی عملکرد شبکه توزیع برق، از اهداف اصلی این همکاری است.

در این مراسم، مدیرعامل ایرانسل بر لزوم استفاده هر چه بیشتر از ظرفیت‌های ارتباطی و فناورانه برای توسعه هوشمندسازی صنعت انرژی و زیرساخت‌های دیجیتال شبکه توزیع برق، تأکید کرد.

هوش مصنوعی و تحلیل داده در خدمت مدیریت مصرف برق

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، فراهم‌سازی مقدمات تأسیس شرکتی مشترک با هدف جلب مشارکت شرکت‌های توزیع نیروی برق استان‌های تهران، خراسان رضوی و اصفهان، در دستور کار قرار دارد. این اقدام با هدف هم‌افزایی ظرفیت‌های فنی و اجرایی صنعت برق و اپراتورهای ارتباطی و تسریع در توسعه زیرساخت‌های هوشمند شبکه توزیع برق دنبال می‌شود.

بهینه‌سازی عملکرد زنجیره توزیع برق با بهره‌گیری از ظرفیت‌های صنعت برق و زیرساخت‌های مخابراتی و ارتباطی در سطح کشور، ایجاد زیرساخت و ارتقای خدمات ارتباطی پایدار و امن برای هوشمندسازی شبکه برق، ایجاد و ساماندهی زیرساخت فناوری‌محور در سیستم‌های پشتیبان کسب و کار و عملیات در ارائه خدمات برق و ارتقا و ساماندهی ابزارهای ارتباطی با مخاطب، از مهم‌ترین محورهای همکاری سه‌جانبه به شمار می‌رود.

همچنین راه‌اندازی اکوسیستم دیجیتال و خدمت‌محور در صنعت برق، ایجاد و راه‌اندازی هوش مصنوعی در حوزه برق و مخابرات، خلق ارزش‌های نوین با مشارکت بخش‌های دولتی، غیردولتی و خصوصی و حکمرانی داده و تصمیم‌گیری داده‌محور، از جمله برنامه‌هایی است که در این تفاهم‌نامه دنبال می‌شود.

امضای تفاهم‌نامه سه‌جانبه جدید، گامی دیگر در مسیر توسعه همکاری‌های صنعت ارتباطات و برق کشور و بهره‌گیری از ظرفیت فناوری‌های دیجیتال برای ارتقای بهره‌وری شبکه توزیع برق و مدیریت مصرف به شمار می‌رود.

بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، به عنوان یکی از رویدادهای صنعتی و تجاری ایران، با حضور شرکت‌های داخلی و خارجی در زمینه صنعت برق، از ۱۶ تا ۱۹ آبان‌ماه ۱۴۰۵، در محل دائمی نمایشگاه‌های بین‌المللی تهران، برگزار می‌شود.

راهکارهای سازمانی ایرانسل، توسعه‌دهنده زیرساخت‌های هوشمند صنایع

بخش راهکارهای سازمانی ایرانسل، با تمرکز بر مجموعه‌ای از خدمات سازمانی، همگام با فناوری‌های روز دنیا، به دنبال مدیریت نوین ارتباطات و خلق دنیایی جدید و دیجیتال و ارائه راهکارهایی اثربخش برای کسب‌وکارها، با به‌کارگیری دانش بومی، تجربه و نگرش خلاق است و چشم‌انداز تبدیل شدن به شریک تجاری منتخب سازمان‌ها برای توسعه جغرافیایی، نفوذ در بازارها، افزایش اثربخشی کسب‌وکار و ارائه راهکارهای سازمانی را برای خود تعریف کرده است. علاوه بر ارائه راهکارهایی در زمینه هوشمندسازی صنعت انرژی و ارتقای بهره‌وری در شبکه برق، پایش، مدیریت و بهینه‌سازی مصرف و توسعه زیرساخت‌ها و کنتورهای هوشمند انرژی و تصمیم‌گیری داده‌محور در توسعه و نگهداشت زیرساخت‌های صنعت انرژی، از جمله محصولات و خدمات سازمانی ایرانسل برای کسب و کارها، می‌توان به زیرساخت ابری، مدیریت هوشمند ناوگان حمل و نقل، سامانه کشاورزی هوشمند، شبکه اختصاصی نسل پنجم (Private 5G)، سیستم بی‌سیم واکه، VPN سازمانی، موبایل سازمانی و راهکارهای ویژه دورکاری، اشاره کرد.