به گزارش خبرنگار مهر، حیدر عمرانی صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: از مجموع ۹۴۶ هزار و ۴۳۱ نفری که تاکنون در استان بوشهر برای دریافت کارت هوشمند ملی ثبت‌نام کرده‌اند، ۸۳۹ هزار و ۱۴۹ کارت صادر شده که معادل ۸۸.۷ درصد کل درخواست‌ها است.

وی افزود: در حال حاضر ۱۰۷ هزار و ۲۸۲ درخواست، معادل ۱۱.۳ درصد ثبت‌نام‌ها، همچنان در انتظار صدور کارت قرار دارد و روند رسیدگی به این درخواست‌ها در حال انجام است.

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر با اشاره به وضعیت توزیع کارت‌های صادرشده بیان کرد: تاکنون ۸۳۳ هزار و ۶۰۸ کارت هوشمند ملی به متقاضیان تحویل داده شده است، اما پنج هزار و ۵۴۱ کارت با وجود طی شدن مراحل صدور، همچنان در مراکز مربوطه باقی مانده و صاحبان آن‌ها برای دریافت مراجعه نکرده‌اند.

عمرانی از شهروندانی که پیامک آماده بودن کارت ملی خود را دریافت کرده‌اند خواست در اسرع وقت به مراکز تعیین‌شده مراجعه کنند و کارت خود را تحویل بگیرند.

وی درباره روش‌های اطلاع از وضعیت درخواست کارت هوشمند ملی نیز گفت: متقاضیان می‌توانند با مراجعه به سامانه اینترنتی یا شماره‌گیری کد دستوری #۶۰۹۰\*۴\* از آخرین وضعیت کارت خود مطلع شوند.

کارت‌های ملی منقضی‌شده همچنان معتبرند

مدیرکل ثبت‌احوال استان بوشهر درباره اعتبار کارت‌های ملی که تاریخ انقضای آن‌ها سپری شده است، توضیح داد: این کارت‌ها با وجود پایان تاریخ اعتبار درج‌شده، همچنان معتبر هستند و شهروندان برای استفاده از آن‌ها نیازی به تعویض کارت ندارند.

عمرانی با اشاره به برنامه سازمان ثبت‌احوال کشور برای عرضه نسل جدید کارت‌های ملی اظهار کرد: طبق اعلام این سازمان، نسل جدید کارت‌های ملی در بهار سال ۱۴۰۶ رونمایی می‌شود و برای افرادی که اعتبار کارت ملی آن‌ها منقضی شده است، کارت‌های جدید صادر خواهد شد.