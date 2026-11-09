محمدحسن باقری شکیب در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به وضعیت جوی استان اظهار کرد: در پی فعالیت سامانه بارشی روز گذشته در اکثر مناطق استان شاهد بارش باران بودیم که براساس آخرین داده‌های دریافتی بیشترین میزان بارش از ایستگاه باران سنجی آورزمان ملایر با ۱۹ میلی‌متر به ثبت رسیده است.

وی افزود: همچنین در ایستگاه‌های باران سنجی «چاشت‌خوره» و «شهرستانه» در شهرستان تویسرکان نیز ۱۷ میلی‌متر بارندگی گزارش شده است.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با بیان اینکه امروز آسمان استان عمدتا قسمتی ابری تا نیمه ابری است، تصریح کرد: در ساعاتی از امروز وزش باد را خواهیم داشت و احتمال بارش رگبار پراکنده در برخی نقاط به ویژه در دامنه ارتفاعات دور از انتظار نیست.

باقری شکیب ادامه داد: به تدریج از بعد از ظهر امروز با کاهش ابر و عبور کامل سامانه بارشی جوی پایدار در منطقه حاکم خواهد شد و تا پایان هفته آسمان استان عمدتا صاف تا قسمتی ابری پیش‌بینی می‌شود اما از اواسط روز چهارشنبه با افزایش ابر و در اواخر وقت همان روز احتمال رگبار پراکنده و ضعیف در نیمه شمالی و شمال غرب استان وجود دارد، هرچند بارش قابل توجهی برآورد نمی‌شود.

وی درباره تغییرات دمایی در سطح استان گفت: روز گذشته ایستگاه‌های اسدآباد، قهاوند و فامنین با دمای ۱۴ درجه سانتی‌گراد گرمترین نقاط استان بودند و صبح امروز کرفس درگزین با ۲ درجه و ملایر و شیرین‌سو با ۳ درجه سانتی‌گراد خنک‌ترین ایستگاه‌های استان به ثبت رسیدند.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان همدان با اعلام اینکه کمینه و بیشینه دمای هوای فرودگاه همدان در ۲۴ ساعت گذشته به ترتیب ۶ و ۱۲ درجه سانتی‌گراد بوده است، خاطرنشان کرد: با خروج سامانه بارشی روند کاهش دمای بیشینه در امروز و فردا تداوم دارد و از صبح فردا سه‌شنبه افت دمای کمینه و شبانه آغاز می‌شود به طوری که دمای صبحگاهی در بیشتر مناطق به زیر صفر رسیده و در برخی ایستگاه‌ها ثبت دماهای منفی ۳ و منفی ۴ درجه سانتی‌گراد پیش‌بینی می‌شود.