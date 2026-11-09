به گزارش خبرگزاری مهر، ولی پورمحمد روز دوشنبه با اشاره به بارش نخستین برف پاییزی در آذربایجان‌شرقی اظهار کرد: تمامی راه‌های شریانی، اصلی و فرعی باز است و تردد در آنها جریان دارد.

وی با بیان اینکه گروه‌های راهداری در محورهای مختلف استان به‌ویژه آزادراه تبریز - زنجان مستقر هستند، افزود: عملیات برف‌روبی و نمک‌پاشی در این مسیرها در حال انجام است.

پورمحمد با اشاره به ادامه بارش برف در برخی مناطق استان، نسبت به لغزندگی جاده‌ها هشدار داد و از رانندگان خواست با احتیاط بیشتری رانندگی کنند.

معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی با استناد به گزارش اداره‌کل هواشناسی استان اعلام کرد: بارش برف در مناطق کوهستانی و سردسیر تا اواخر امروز ادامه خواهد داشت؛ ازاین‌رو مسافران از سفرهای غیرضروری به این مناطق خودداری کنند و در صورت ضرورت سفر، پوشاک گرم و تجهیزات زمستانی به همراه داشته باشند.

وی درباره آمادگی استان برای اجرای طرح راهداری زمستانی نیز گفت: این طرح امسال با به‌کارگیری ۵۸۶ دستگاه ماشین‌آلات و تجهیزات راهداری و مشارکت یک‌هزار و ۱۵۶ راهدار، راننده و نیروی اجرایی در محورهای ارتباطی استان اجرا می‌شود.

پورمحمد با اشاره به ذخیره‌سازی اقلام مورد نیاز برای مقابله با برف و یخبندان خاطرنشان کرد: ۶۰ هزار تن نمک و ۴۵ هزار تن شن در راهدارخانه‌های استان دپو شده و ۷۳ پایگاه راهداری نیز برای استقرار نیروها و تجهیزات و ارائه خدمات به کاربران جاده‌ای آماده شده است.

معاون راهداری مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای آذربایجان‌شرقی همچنین از آمادگی کارشناسان برای پاسخگویی شبانه‌روزی به شهروندان خبر داد و گفت: هموطنان می‌توانند برای اطلاع از وضعیت راه‌ها و شرایط جوی محورهای ارتباطی با سامانه تلفنی ۱۴۱ تماس بگیرند یا از اپلیکیشن و وب‌سایت www.141.ir استفاده کنند.