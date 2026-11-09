امان محمد کمالی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تشدید فعالیت سامانه بارشی در گلستان اظهار کرد: پیرو هشدار نارنجی شماره ۱۸ و با توجه به پیش‌بینی بارش‌های شدید، هشدار سطح قرمز هواشناسی برای مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی استان صادر شده است.

وی افزود: این سامانه از عصر و شب دوشنبه ۱۸ آبان آغاز شده و تا صبح سه‌شنبه ۱۹ آبان ادامه خواهد داشت و در این مدت، رگبار و رعدوبرق، بارش شدید باران، وزش باد شدید، بارش تگرگ و در ارتفاعات کوهستانی بارش برف پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان با تشریح مخاطرات احتمالی این سامانه گفت: وقوع سیلاب ناگهانی، طغیان رودخانه‌ها و مسیل‌ها، آبگرفتگی معابر شهری، زیرآب رفتن زمین‌های زراعی، تخریب یا آسیب به پل‌ها، آبنیه فنی، راه‌های روستایی و جاده‌های مواصلاتی از پیامدهای بارش‌های شدید خواهد بود.

کمالی ادامه داد: خسارت به محصولات کشاورزی، باغات، گلخانه‌ها و واحدهای دامداری، اختلال در پروازها و عملیات فرودگاهی و بروز مشکل در فعالیت‌های عمرانی و ساختمانی نیز از دیگر مخاطرات احتمالی این سامانه است.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی اظهار کرد: دستگاه‌های مسئول باید برای مقابله با شرایط بحرانی آمادگی کامل داشته باشند و اقدامات پیشگیرانه را برای کاهش خسارات احتمالی در دستور کار قرار دهند.

مدیرکل هواشناسی گلستان از شهروندان خواست از سفرهای غیرضروری، توقف و تردد در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها و فعالیت‌های طبیعت‌گردی و کوهنوردی در مناطق کوهستانی خودداری کنند.

کمالی همچنین بر آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی برای بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها، ایمن‌سازی محورهای مواصلاتی و آمادگی برای برف‌روبی در مناطق مرتفع کوهستانی تأکید کرد.

وی افزود: شهرداری‌ها نیز باید برای پاکسازی کانال‌ها و آبروها و مقابله با آبگرفتگی معابر آمادگی لازم را داشته باشند و از انجام فعالیت‌های عمرانی در زمان بارش شدید پرهیز شود.

مدیرکل هواشناسی گلستان خاطرنشان کرد: اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه برای حفاظت از محصولات کشاورزی، جلوگیری از خسارت به سازه‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و آمادگی ساکنان مناطق در معرض خطر سیلاب از اقدامات ضروری در زمان فعالیت این سامانه است.