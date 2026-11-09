به گزارش خبرنگار مهر، معاونت آموزشی دانشگاه علامه طباطبائی در اطلاعیه ای برنامه زمان‌بندی دقیق ثبت‌نام حضوری و تحویل اصل مدارک دانشجویان پذیرفته‌شده مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵ را اعلام کرد.

براین اساس، فرایند مراجعه حضوری پذیرفته‌شدگان برای تکمیل روند ثبت‌نام و ارائه مدارک مورد نیاز، به تفکیک دانشکده‌های مختلف و طبق جدول زمان‌بندی مصوب انجام خواهد شد.

دانشجویان می‌توانند با مطالعه فایل‌های پیوست، از ساعت و تاریخ دقیق مراجعه به دانشکده خود مطلع شوند. حضور به‌موقع در بازه زمانی تعیین‌شده و ارائه کامل مدارک اصل، برای قطعی شدن ثبت‌نام ورودی‌های جدید الزامی است.

- دانشکده ادبیات فارسی و زبان‌های خارجی، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی

- دانشکده اقتصاد، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی

- دانشکده الهیات و معارف اسلامی، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی

- دانشکده آمار، ریاضی و رایانه، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی

- دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی

- دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی

- دانشکده حقوق و علوم سیاسی، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی

- دانشکده علوم ارتباطات، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی

- دانشکده علوم اجتماعی، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی

- دانشکده مدیریت و حسابداری، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی

- موسسه آموزش عالی بیمه اکو، برنامه مراجعه حضوری دانشجویان جهت تحویل اصل مدارک تحصیلی