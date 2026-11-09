به گزارش خبرنگار مهر به نقل از شرکت برق منطقه‌ای تهران، فرهاد شبیهی در نشست خبری حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، طی سخنانی با اشاره به طرح‌های این مجموعه در زمینه توسعه تولید پراکنده و انرژی‌های پاک ابراز کرد: در حوزه تولید پراکنده، فعالیت برق منطقه‌ای تهران در سال جاری نسبت به سال گذشته رشد داشته و این شرکت با فاصله قابل‌توجهی از میانگین کشوری جلوتر حرکت کرده است.

وی ادامه داد: گسترش تولید برق در مجاورت محل مصرف، در کنار افزایش ظرفیت تأمین، تلفات شبکه را کاهش می‌دهد؛ زیرا انرژی در همان نقطه تولید، به مصرف می‌رسد.

توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تهران نیازمند تسریع سرمایه‌گذاری است

شبیهی با اشاره به طرح‌های توسعه انرژی خورشیدی در قلمرو فعالیت شرکت برق منطقه‌ای تهران بیان کرد: در این محدوده ظرفیت چشمگیری برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی وجود دارد و طبق برنامه‌ریزی‌های صورت‌گرفته، نزدیک به ۱۸۶ نقطه جهت اجرای پروژه‌های خورشیدی شناسایی شده است.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با یاد اینکه سرعت توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در استان تهران مطابق انتظار نیست، توضیح داد: جهت تحقق اهداف تعیین‌شده، به سرمایه‌گذاری زیادی احتیاج داریم و از مراجع ذی‌ربط تقاضا کرده‌ایم با تأمین سرمایه و پشتیبانی از سرمایه‌گذاران، روند ساخت و اتصال نیروگاه‌های خورشیدی به شبکه را تسریع بخشند.

او همچنین از تدوین برنامه برای ایجاد ایستگاه‌های شارژ خودروهای برقی در استان تهران خبر داد و یادآور شد: در این راستا هماهنگی‌هایی با نهادهای مربوطه در بخش مدیریت و بهینه‌سازی مصرف برق انجام پذیرفته تا زیرساخت‌های لازم برای توسعه به‌کارگیری خودروهای الکتریکی مهیا گردد.

بیش از ۹۸ درصد تجهیزات برق منطقه‌ای تهران ساخت داخل است

شبیهی در ادامه با تأکید بر توانمندی‌های داخلی صنعت برق خاطرنشان ساخت: فراتر از ۹۸ درصد تجهیزات مورد نیاز ما در داخل مرزهای کشور ساخته می‌شود و برپایی نمایشگاه صنعت برق نیز گویای استمرار تلاش شرکت‌های بومی و ظرفیت بالای سازندگان و تأمین‌کنندگان این صنعت است.

وی اضافه کرد: شرکت برق منطقه‌ای تهران علاوه بر بهره‌گیری از توان بخش خصوصی، در بخش ساخت داخل نیز طرح‌های گوناگونی را پیگیری می‌کند و سال گذشته شش فقره تفاهم‌نامه ساخت بار اول با شرکت‌های دانش‌بنیان امضا نمود که امسال دو فقره از این تفاهم‌نامه‌ها به مرحله قرارداد رسیده‌اند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به اهمیت این قراردادها برای پایداری شبکه انتقال نیرو اظهار داشت: یکی از این قراردادها مرتبط با ساخت مفصل و دیگری در حوزه تولید رله‌های مالتی بوده که از اقلام کلیدی شبکه برق محسوب می‌شوند.

شبیهی همچنین از انعقاد تفاهم‌نامه‌های نو در سال جاری خبر داد و گفت: امسال نیز دو تفاهم‌نامه در عرصه ساخت تجهیزات با نهادهای داخلی و دانشگاهی تبادل شده است.

قرارداد ۷ میلیون دلاری ساخت تجهیزات حفاظتی در داخل کشور

او با اشاره به برنامه‌های این شرکت برای بومی‌سازی فناوری‌های مورد نیاز شبکه برق عنوان کرد: امسال قرارداد ساخت رله‌های حفاظت جریان با بودجه‌ای در حدود ۷ میلیون دلار منعقد شده که عملیاتی شدن آن در داخل کشور دنبال می‌شود.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران هم‌چنین از همکاری با یک نهاد دانشگاهی برای تکوین تجهیزات آزمون غیرمخرب کابل‌ها خبر داد و افزود: در گذشته جهت تست و ارزیابی کابل‌ها و ابزارها در رده‌های ولتاژی گوناگون، به ماشین‌آلات و امکانات خارجی وابسته بودیم، ولی هم‌اکنون به مدد توان دانشگاه‌ها و شرکت‌های داخلی، بومی‌سازی این اقلام را پیگیری می‌کنیم.

وی ادامه داد: در این زمینه برنامه‌ریزی شده تا ابتدا قابلیت تست در سطوح ولتاژی پایین‌تر ایجاد شود و سپس این فناوری به رده‌های ۶۰ و ۲۰۰ کیلوولت تسری یابد.

خاموشی مشترکان در جنگ رمضان به‌طور متوسط ۵۰ تا ۵۵ دقیقه بود

شبیهی در بخش دیگری از اظهارات خود با اشاره به عملکرد صنعت برق حین رخداد جنگ رمضان گفت: به رغم شرایط دشوار کاری و صدماتی که در این بازه زمانی به کادر اجرایی تحمیل شد، همت پرسنل صنعت برق سبب شد پایداری توزیع برق در محدوده تحت پوشش شرکت حفظ گردد.

وی تصریح کرد: میانگین مدت‌زمان قطع برق مشترکان طی این رویداد در حدود ۵۰ تا ۵۵ دقیقه بود. البته در این مدت حوادث و زیان‌هایی هم برای گروه‌های عملیاتی پیش آمد و بعضی همکاران با صدماتی نظیر سقوط از ارتفاع و قطع عضو مواجه شدند.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با تأکید بر لزوم اطلاع‌رسانی شفاف پیرامون کارنامه صنعت برق بیان کرد: در پاره‌ای روزها شرایط عملیاتی بسیار سخت بود، اما پرسنل زحمتکش اجازه ندادند جریان برق‌رسانی در حوزه استحفاظی این شرکت دچار وقفه شود.

برخورد با استخراج غیرمجاز رمزارز در صنایع بزرگ

شبیهی در پاسخ به پرسشی درباره بهره‌برداری غیرقانونی از رمزارز در محدوده این شرکت یادآور شد: هرگونه مصرف غیرمجاز انرژی الکتریکی، به علت خارج بودن از کانال کنترل و نظارت، می‌تواند به ساختار شبکه لطمه بزند و روند تأمین برق سایر مشترکان را مختل سازد.

او با بیان اینکه بخش عمده‌ای از مسئولیت نظارت بر مشترکان بر عهده شرکت‌های توزیع نیروی برق است، متذکر شد: شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز به یاری ابزارهای اطلاعاتی و رصد مصرف صنایع سنگین، نوسانات غیرعادی مصرف انرژی و تناسب آن با حجم تولید را پایش کرده و به محض کشف تخلف، موضوع را پیگیری می‌نماید.

مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران از آحاد شهروندان درخواست کرد به محض رؤیت موارد مشکوک به استخراج غیرمجاز رمزارز، مراتب را از طریق مبادی معرفی‌شده گزارش دهند تا تیم‌های نظارتی برای بررسی و پیشگیری از آسیب به شبکه وارد عمل شوند.

شبیهی: ۳۰۰ هزار نقطه برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی در تهران شناسایی شده است



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به شناسایی ۳۰۰ هزار نقطه برای توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی گفت: توسعه این نیروگاه‌ها در تهران نیازمند بررسی ظرفیت شبکه در محل نصب است تا برق تولیدی امکان تزریق به شبکه را داشته باشد.



به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد شبیهی، مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران، در ادامه نشست خبری حاشیه بیست‌وششمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت برق ایران، با اشاره به وضعیت امنیت سایبری شبکه برق اظهار کرد: شبکه برق به دلیل گستردگی، در معرض آسیب‌های مختلف در بخش توزیع و انتقال قرار دارد، اما تاکنون حادثه‌ای با گستردگی نگران‌کننده در شبکه تحت مدیریت این شرکت رخ نداده است.



وی با بیان اینکه یک حادثه در تهران به تأسیساتی خارج از مجموعه برق منطقه‌ای مربوط بوده است، افزود: در حال حاضر وضعیت سایبری کشور در سطح نارنجی و وضعیت صنعت برق در سطح قرمز قرار دارد؛ به همین دلیل عملیات شبکه انتقال و فوق توزیع با ملاحظات امنیتی و به‌صورت دستی انجام می‌شود.



شبیهی تأکید کرد: با توجه به حساسیت شبکه برق تهران، به‌ویژه در بخش تولید و تأسیسات پیرامونی پایتخت، تمامی پروتکل‌های امنیتی در حال اجراست و در صورت بروز هرگونه مخاطره مؤثر بر تأمین برق، اطلاع‌رسانی به مردم و رسانه‌ها انجام خواهد شد.



شناسایی ۳۰۰ هزار نقطه برای نصب پنل خورشیدی پشت‌بامی



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران در پاسخ به پرسشی درباره سهم انرژی‌های تجدیدپذیر در شبکه برق تهران و مشکلات اتصال نیروگاه‌های پشت‌بامی به شبکه گفت: توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در تهران به دلیل محدودیت‌های محیطی و پیچیدگی‌های شبکه با دشواری بیشتری همراه است؛ از همین رو یکی از پیشنهادهای اولیه ما به وزارت نیرو، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی پشت‌بامی بود.



وی ادامه داد: حدود ۳۰۰ هزار نقطه برای نصب پنل‌های خورشیدی پشت‌بامی شناسایی شده است و انتظار داریم مشاوران طرح‌ها با بررسی وضعیت شبکه برق در هر منطقه، ظرفیت مجاز نصب و میزان امکان تزریق برق تولیدی به شبکه را مشخص کنند.



شبیهی با تأکید بر اینکه نصب پنل خورشیدی بدون توجه به ظرفیت پذیرش شبکه، لزوماً به معنای امکان استفاده از برق تولیدی نیست، گفت: اگر مطالعات شبکه در سطوح فشار ضعیف، فوق توزیع و انتقال به‌درستی انجام نشود، حتی با افزایش تعداد نیروگاه‌ها نیز امکان تزریق برق به شبکه فراهم نخواهد شد.



وی افزود: شرکت‌های توزیع باید ظرفیت قابل‌پذیرش شبکه در هر منطقه را به متقاضیان اطلاع دهند و شرکت برق منطقه‌ای تهران نیز توسعه زیرساخت‌های لازم برای جذب انرژی تولیدی را دنبال می‌کند.



ابطال مجوز نیروگاه‌های خورشیدی متقاضیان غیرفعال



شبیهی با اشاره به موانع اجرای طرح‌های خورشیدی در استان تهران اظهار کرد: بخشی از متقاضیان به دلیل ناتوانی در تأمین منابع مالی یا تجهیزات، پس از دریافت مجوز فعالیت خود را آغاز نکرده‌اند.



وی افزود: در مواردی که متقاضی بیش از شش ماه پس از دریافت مجوز اقدامی برای اجرای پروژه انجام نداده، اخطارهای قانونی صادر شده و در صورت تداوم عدم فعالیت، مجوز ابطال و ظرفیت مربوط به متقاضیان جدید واگذار شده است.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با بیان اینکه توسعه انرژی خورشیدی در تهران نسبت به بسیاری از استان‌های کشور با سرعت کمتری پیش می‌رود، تصریح کرد: با وجود این محدودیت‌ها، تهران به دلیل سطح بالای نیاز مصرف، به توسعه ظرفیت تولید برق خورشیدی نیاز جدی دارد و باید ظرفیت شبکه برای پذیرش این انرژی نیز متناسب با آن افزایش یابد.



اجرای مانورهای بازیابی شبکه برای مقابله با فروپاشی احتمالی برق



شبیهی با اشاره به اقدامات انجام‌شده برای افزایش پایداری شبکه برق تهران گفت: از سال‌های گذشته موضوع تمرکززدایی در شبکه و افزایش ظرفیت تأمین برق در دستور کار قرار گرفته و در همین راستا، توسعه ظرفیت شبکه، ارتقای سامانه‌های کنترل و افزایش حساسیت تجهیزات حفاظتی در شبکه انتقال دنبال شده است.



وی با اشاره به تجربه عملکرد رله‌های فرکانسی در سال‌های گذشته افزود: در برخی مقاطع، از جمله ۲۳ بهمن ۱۴۰۱، عملکرد این رله‌ها موجب بروز خاموشی‌هایی شد، اما با اصلاح ساختار شبکه، تأمین تجهیزات و ایجاد ظرفیت‌های جدید تلاش کردیم احتمال بروز چنین ناپایداری‌هایی را کاهش دهیم.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران از اجرای مانورهای بازیابی شبکه یا بلک‌استارت خبر داد و گفت: این مانورها با هدف آمادگی برای شرایط آسیب‌دیدگی شبکه یا فروپاشی‌های محدود و گسترده اجرا شده است تا در صورت بروز حادثه، امکان بازیابی سریع شبکه برق تهران فراهم باشد.

وی با اشاره به تجربه خاموشی گسترده در غرب تهران در تابستان امسال اظهار کرد: در آن مقطع، خروج نیروگاه‌ها موجب بروز خاموشی در بخشی از شبکه شد، اما با استفاده از سناریوهای بازیابی و آمادگی گروه‌های عملیاتی، شرایط مدیریت شد.



شبیهی با تأکید بر آمادگی نیروهای عملیاتی شرکت برق منطقه‌ای تهران گفت: گروه‌های واکنش سریع و نیروهای تخصصی این شرکت برای مواجهه با شرایط اضطراری در آماده‌باش هستند و در حوزه‌های مهندسی، طراحی و عملیات، نیروهای باتجربه‌ای فعالیت می‌کنند.



ادامه بازسازی شبکه آسیب‌دیده در جریان جنگ



وی در تشریح اقدامات انجام‌شده برای بازسازی شبکه انتقال برق آسیب‌دیده در جریان جنگ گفت: در یکی از حوادث، بخشی از تجهیزات یک خط انتقال در ارتفاع بالا آسیب دید و همکاران ما برای بازسازی آن با شرایط عملیاتی بسیار دشواری مواجه شدند.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به ابعاد عملیات بازسازی افزود: در این حادثه، حدود ۵ هزار مگاوات ظرفیت تأمین برق در معرض خطر قرار گرفته بود و برای انجام عملیات، سه کارگاه تجهیزاتی در محل ایجاد شد تا نیروهای عملیاتی بتوانند در کوتاه‌ترین زمان ممکن شبکه را به شرایط پایدار بازگردانند.



شبیهی با اشاره به آسیب‌دیدگی برخی نیروهای عملیاتی در جریان این مأموریت گفت: همکاران ما با وجود جراحات و خطرات ناشی از کار در ارتفاع، برای بازسازی شبکه تلاش کردند و این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و حساسیت مأموریت نیروهای عملیاتی صنعت برق است.



توسعه شبکه برق تهران با اجرای بیش از ۱۰۰ پروژه حیاتی و ضروری



شبیهی با اشاره به برنامه‌های توسعه‌ای شرکت برق منطقه‌ای تهران اظهار کرد: به‌طور متوسط سالانه حدود ۲ هزار مگاولت‌آمپر به ظرفیت شبکه اضافه می‌کنیم و در دو سال گذشته نیز در مجموع حدود هزار مگاوار ظرفیت خازنی به شبکه افزوده شده است.



وی افزود: در برنامه‌های توسعه‌ای شرکت، حدود ۵۶ پروژه حیاتی و نزدیک به ۵۰ پروژه ضروری تعریف شده که از نظر تعداد و حجم، مجموعه قابل‌توجهی از پروژه‌های زیرساختی صنعت برق کشور را شامل می‌شود.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با اشاره به محدودیت منابع مالی صنعت برق گفت: به دلیل اهمیت تأمین برق پایتخت و ضرورت توسعه زیرساخت‌ها، فهرست پروژه‌های اولویت‌دار را به استاندار تهران ارائه کرده‌ایم و درخواست شده است برای تأمین بخشی از منابع مالی این طرح‌ها، از ظرفیت اعتبارات خارج از وزارت نیرو نیز استفاده شود.



وی تأکید کرد: اگر توسعه ظرفیت مصرف با توسعه زیرساخت‌های انرژی و افزایش توان پذیرش برق تولیدی نیروگاه‌های خورشیدی متناسب نباشد، عقب‌ماندگی ایجادشده در سال‌های آینده بر تأمین برق و کیفیت خدمات به مشترکان تأثیر خواهد گذاشت.



ارتقای شبکه انتقال تهران به سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت



شبیهی از اجرای یک پروژه بزرگ برای نخستین‌بار در کشور با هدف ارتقای سطح ولتاژ شبکه انتقال تهران به ۴۰۰ کیلوولت خبر داد و گفت: این پروژه با مشارکت یک کنسرسیوم در حال اجراست و تبدیل بخشی از شبکه انتقال تهران به سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت را دنبال می‌کند.



وی افزود: در قالب این طرح، ارتقای سطح ولتاژ خطوط و پست‌های انتقال در محدوده تهران از جمله مسیر مرتبط با پست کریم‌خان در دستور کار قرار گرفته و پیش‌بینی شده است حدود پنج پست انتقال در تهران به سطح ولتاژ ۴۰۰ کیلوولت ارتقا پیدا کنند.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با بیان اینکه اجرای این طرح نقش مهمی در افزایش پایداری شبکه انتقال پایتخت دارد، تصریح کرد: با تکمیل این پروژه، امکان تأمین مطمئن‌تر برق تهران در افق ۱۰ تا ۱۵ سال آینده فراهم می‌شود.



استفاده از هوش مصنوعی در حفاظت و طراحی شبکه برق



شبیهی در پاسخ به پرسشی درباره برنامه‌های شرکت برق منطقه‌ای تهران برای استفاده از هوش مصنوعی گفت: استفاده از این فناوری در صنعت برق، در کنار مزایای متعدد، ملاحظات امنیتی خاص خود را نیز دارد؛ به همین دلیل ورود به این حوزه باید با مطالعه و احتیاط انجام شود.



وی افزود: در حال حاضر استفاده از هوش مصنوعی در برخی بخش‌های حفاظتی و مدیریت اماکن حساس آغاز شده و تلاش می‌کنیم سرورها و زیرساخت‌های پردازشی مربوط به این سامانه‌ها در محل شرکت مستقر باشند.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران ادامه داد: بخشی از مطالعات مربوط به طراحی شبکه نیز با استفاده از ظرفیت هوش مصنوعی دنبال می‌شود و در حوزه شناسایی و کنترل مشترکان و مدیریت از راه دور نیز اقداماتی در حال انجام است، اما به دلیل حساسیت شبکه برق، تمامی این برنامه‌ها با ملاحظات امنیتی پیش می‌رود.



تأمین برق صالح‌آباد با اجرای مسیر جدید شبکه

شبیهی همچنین درباره مشکلات تأمین برق در محدوده صالح‌آباد گفت: در این منطقه به دلیل آسیب‌دیدگی کابل و مشکلات شبکه محلی، طی مدت گذشته پیگیری‌هایی برای اصلاح زیرساخت‌ها انجام شده بود، اما اجرای طرح با موانعی در زمینه همکاری‌های محلی مواجه شد.



وی افزود: در نهایت با تعیین مسیر جدید و همکاری شهرداری صالح‌آباد، شهرداری گلستان، فرمانداری و دادستانی منطقه، مسیر اجرای پروژه مشخص شد و تجهیزات و امکانات مورد نیاز برای اصلاح شبکه در محل مستقر شده است.



مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای تهران با قدردانی از همکاری دستگاه‌های محلی گفت: در حال حاضر شرکت پیمانکار و نیروهای اجرایی در محل حضور دارند و عملیات برای بهبود شرایط تأمین برق منطقه دنبال می‌شود. انتظار داریم همکاری شهرداری گلستان نیز برای تکمیل این پروژه ادامه پیدا کند تا مشکلات مشترکان برطرف شود.