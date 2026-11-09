به گزارش خبرنگار مهر، مرتضی علامه‌روشن در مجمع انتخاباتی هیئت کاراته استان قم که پیش از ظهر دوشنبه برگزار شد، با کسب ۹ رأی از مجموع آرای مأخوذه، به‌عنوان رئیس جدید این هیئت انتخاب شد.

مجمع انتخاباتی هیئت کاراته استان قم با حضور رئیس فدراسیون کاراته و مدیرکل ورزش و جوانان استان قم برگزار شد و اعضای مجمع آرای خود را برای انتخاب رئیس جدید این هیئت به صندوق انداختند.

در جریان این انتخابات، ابوالفضل حاجیلو موفق به کسب یک رأی شد و دو رأی نیز به‌صورت سفید به صندوق انداخته شد.

بر اساس نتایج اعلام‌شده، علامه‌روشن با کسب اکثریت آرای مأخوذه اعتماد اعضای مجمع را به دست آورد و به‌عنوان رئیس جدید هیأت کاراته استان قم انتخاب شد تا مسئولیت اداره این هیأت را برعهده بگیرد.