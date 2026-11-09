به گزارش خبرگزاری مهر، شیرزاد نجفی در سخنانی با اشاره به ثبت میانگین حدود ۷۰ میلی‌متر بارندگی طی سه روز گذشته در استان، گفت: این میزان بارش در گستره‌ای به وسعت ۲۸ هزار کیلومترمربع، معادل حدود ۲ میلیارد مترمکعب نزولات جوی است که ضرورت بهره‌گیری از ظرفیت طرح‌های آبخیزداری برای مهار رواناب‌ها و تقویت منابع آبی را دوچندان می‌کند.

وی گفت: حجم بارندگی‌های اخیر نشان‌دهنده ظرفیت قابل توجه لرستان در تولید و تأمین منابع آب کشور است؛ ظرفیتی که باید با اجرای طرح‌های اصولی آبخیزداری، زمینه بهره‌برداری حداکثری و پایدار از آن فراهم شود.

وی با بیان اینکه تمام حجم بارندگی به آب قابل استحصال تبدیل نمی‌شود، افزود: بخشی از نزولات جوی از طریق تبخیر، تعرق و رواناب از دسترس خارج می‌شود؛ از این‌رو، رسالت مجموعه منابع طبیعی و آبخیزداری، اجرای طرح‌هایی برای افزایش نفوذ آب در خاک، تغذیه سفره‌های زیرزمینی و تقویت منابع آب سطحی است.

آبخیزداری؛ سپر حفاظتی خرم‌آباد در برابر سیلاب

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان با تأکید بر نقش سازه‌های آبخیزداری در کنترل سیلاب‌های شهری، تصریح کرد: بندهای آبخیزداری در حوزه‌های بالادست خرم‌آباد، به‌ویژه حوزه آبخیز شمال این شهر، نقش مهمی در کاهش سرعت رواناب، کنترل دبی اوج سیلاب، رسوب‌گیری و جلوگیری از انتقال رسوبات به داخل شهر دارند.

نجفی خاطرنشان کرد: این سازه‌ها را نباید صرفاً چند بند و تأسیسات عمرانی دانست، بلکه آن‌ها زیرساخت‌های حفاظتی شهر و سرمایه‌گذاری برای صیانت از جان و مال مردم هستند. عملکرد طرح‌های آبخیزداری در کنترل سیلاب و کاهش خسارات ناشی از بارندگی‌ها، ضرورت توسعه و تکمیل این اقدامات را بیش از پیش آشکار می‌کند.

وی ادامه داد: هر بند آبخیزداری فرصتی برای مهار رواناب، افزایش نفوذ آب در خاک، کاهش فرسایش و حفظ سرمایه‌های طبیعی است؛ بنابراین در شرایطی که تغییرات اقلیمی و بارش‌های رگباری خطر وقوع سیلاب را افزایش داده‌اند، توسعه عملیات آبخیزداری باید در اولویت برنامه‌های مدیریت منابع آب و مدیریت بحران استان قرار گیرد.

ضرورت افزایش اعتبارات طرح‌های آبخیزداری

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری لرستان در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت اعتباری از این بخش، گفت: انتظار می‌رود اعتبارات آبخیزداری متناسب با ظرفیت‌های طبیعی و نیازهای استان افزایش یابد؛ چراکه هزینه‌کرد در این حوزه، هزینه محسوب نمی‌شود، بلکه سرمایه‌گذاری برای پیشگیری از خسارات سیلاب، حفاظت از خاک، تقویت منابع آب و تضمین آینده نسل‌های بعدی است.

نجفی تأکید کرد: لرستان ظرفیت قابل توجهی در تولید آب دارد و باید با برنامه‌ریزی و اجرای طرح‌های مؤثر، این ظرفیت به منبعی پایدار برای زندگی، کشاورزی و توسعه استان تبدیل شود.