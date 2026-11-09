منصور شیشه‌فروش در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از ساعت ۱۰ و ۳۰ دقیقه صبح امروز عملیات کنترل‌شده معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده مرتبط با جنگ تحمیلی سوم در برخی مناطق شمالی و جنوبی استان اصفهان آغاز شده است.

وی افزود: در جریان اجرای این عملیات، ممکن است صداهای انفجاری در مناطقی از شمال شهر اصفهان و همچنین محدوده شهر ابریشم و مناطق جنوبی از جمله بهارستان و صفه شنیده شود.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با تأکید بر اینکه این انفجارها کاملاً کنترل‌شده است، تصریح کرد: صداهای شنیده‌شده ارتباطی با وقوع حادثه یا شرایط اضطراری ندارد و صرفاً ناشی از عملیات معدوم‌سازی مهمات عمل‌نکرده است.

شیشه‌فروش خاطرنشان کرد: این عملیات از ساعت ۱۰:۳۰ صبح امروز آغاز شده و تا بعدازظهر ادامه خواهد داشت.

وی از شهروندان خواست ضمن حفظ آرامش، به شایعات و اخبار غیررسمی در این زمینه توجه نکنند و گفت: اجرای این عملیات با هماهنگی دستگاه‌های مسئول انجام می‌شود و هیچ‌گونه جای نگرانی برای شهروندان وجود ندارد.