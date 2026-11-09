نوربخش داداشی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بررسی نقشه‌های پیش‌یابی و تصاویر ماهواره‌ای بیانگر جو ناپایدار طی دوشنبه تا سه‌شنبه صبح در خراسان شمالی است و پدیده غالب در بعضی ساعت‌ها وزش باد شدید و به‌تدریج افزایش ابر همراه با بارش باران و در پاره‌ای از نقاط رگبار و رعدوبرق و در ارتفاعات مه‌گرفتگی پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: اوج بارش‌ها در ساعت‌های بعدازظهر و بیشتر در رازوجرگلان و شمال بجنورد و شمال مانه و سملقان خواهد بود و سه‌شنبه اوایل صبح در ارتفاعات، به‌ویژه ارتفاعات شمال شرق، بارش پراکنده برف را خواهیم داشت.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی تصریح کرد: سه‌شنبه قبل از ظهر جو پایدار و به‌تدریج کاهش ابر و کاهش دما پیش‌بینی می‌شود و چهارشنبه آسمان در اکثر ساعت‌ها قسمتی ابری خواهد بود.

داداشی خاطرنشان کرد: پنجشنبه در ساعت‌های بعدازظهر با عبور امواج کم‌ارتفاع، بیشتر در نوار جنوبی خراسان شمالی بارش‌های پراکنده باران همراه با افزایش باد انتظار می‌رود.

وی با اشاره به وضعیت دما گفت: از لحاظ دمایی سه‌شنبه با خروج سامانه بارشی و کاهش ابر و همچنین نفوذ سطح یخبندان، کاهش نسبی دما را بیشتر در مناطق شرقی و ارتفاعات شاهد خواهیم بود.

مدیرکل هواشناسی خراسان شمالی افزود: طی ۲۴ ساعت گذشته بیشترین بارندگی از ایستگاه کلاته ابریشم به میزان ۲۹.۶ میلی‌متر گزارش شده است.