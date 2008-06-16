37 واحد صنفی متخلف پلمپ شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، در راستای تشدید برخورد با واحدهای صنفی که با تکرار تخلف موجب اجحاف در حقوق مصرف کنندگان شده‌اند، 37 واحد صنفی دیگر نیز در سراسر کشور پلمپ و بر سر در واحدها پارچه تخلف نصب شد.

این واحدهای صنفی در استان‌های آذربایجان غربی، تهران، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد و گیلان فعالیت داشته و عمده‌ترین تخلفات آنها گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا و عرضه خارج از شبکه کالا و تخلفات دیگر اقتصادی بوده است.