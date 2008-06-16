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۲۷ خرداد ۱۳۸۷، ۱۶:۲۹

37 واحد صنفی متخلف پلمپ شدند

سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان اعلام کرد: در راستای احقاق حقوق مصرف کنندگان و برخورد قاطع با متخلفان اقتصادی 37 واحد صنفی متخلف پس از صدور حکم در سراسر کشور تعطیل شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان ، در راستای تشدید برخورد با واحدهای صنفی که با تکرار تخلف موجب اجحاف در حقوق مصرف کنندگان شده‌اند، 37 واحد صنفی دیگر نیز در سراسر کشور پلمپ و بر سر در واحدها پارچه تخلف نصب شد.

این واحدهای صنفی در استان‌های آذربایجان غربی، تهران، قزوین، کردستان، کرمان، کرمانشاه، کهگیلویه و بویر احمد و گیلان فعالیت داشته و عمده‌ترین تخلفات آنها گرانفروشی، کم فروشی و تقلب، احتکار، اخفا و امتناع از عرضه کالا و عرضه خارج از شبکه کالا و تخلفات دیگر اقتصادی بوده است.

کد مطلب 700527

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