به گزارش خبرنگار خبرگزاری مهر، علی دارابی صبح امروز دوشنبه ۱۸ آبان، در مراسم بزرگداشت روز جهانی میراث فرهنگی ناملموس که در وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی برگزار شد، با اشاره به ظرفیت‌های گسترده تاریخی و تمدنی ایران اظهار کرد: ایران عزیز بیش از هفت هزار سال پیشینه تمدنی و بیش از یک میلیون اثر تاریخی دارد، اما از سال ۱۳۱۰ که ثبت آثار تاریخی آغاز شده، تاکنون تنها حدود ۴۳ هزار اثر به ثبت رسیده است.

وی با اشاره به گستره آثار تاریخی کشور افزود: ایران دارای حدود ۲۳ هزار محوطه و تپه تاریخی، ۱۴ هزار بنای تاریخی و ۸۳۳ موزه است و از همین رو همواره تأکید کرده‌ام که ایران یک «موزه بدون سقف» است؛ چراکه هر گوشه این سرزمین سرشار از گنجینه‌ها و دارایی‌های تاریخی و فرهنگی است.

ایران در جایگاه چهارم جهانی میراث ناملموس

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی با اشاره به جایگاه ایران در ثبت جهانی آثار ملموس و ناملموس گفت: ایران با ثبت ۳۰ اثر در چهار سایت میراث جهانی، در زمره ۱۰ کشور نخست جهان در حوزه میراث ملموس و طبیعی قرار دارد. همچنین در حوزه میراث فرهنگی ناملموس، با تلاش همکاران و مشارکت کشورهای دیگر، تعداد آثار ثبت‌شده ایران از جایگاه هفتم به رتبه چهارم جهانی ارتقا یافته است.

وی با بیان اینکه فلسفه فعالیت یونسکو رقابت میان کشورها نیست، تصریح کرد: با وجود ظرفیت‌های کم‌نظیر ایران، به دلایل تاریخی، از جمله شرایط جنگ و انقلاب و همچنین برخی رویکردهای مدیریتی در دوره‌های گذشته، در زمینه ثبت جهانی آثار با عقب‌ماندگی‌هایی مواجه بوده‌ایم. امروز برای سال‌های آینده نیز پرونده‌های متعددی در نوبت ثبت داریم و این موضوع مسئولیت ما را برای شناسایی، مستندسازی و معرفی میراث کشور سنگین‌تر می‌کند.

میراث فرهنگی؛ راز تداوم هویت ایرانی

دارابی با طرح این پرسش که راز ماندگاری هویت ایرانی در طول تاریخ و پس از فراز و نشیب‌ها و هجوم‌های متعدد چه بوده است، گفت: زبان و ادبیات فارسی از ارکان اصلی فرهنگ ایرانی است و در کنار آن، دین و تمدن اسلامی به‌عنوان دو مؤلفه مهم در استمرار هویت ایرانی نقش داشته‌اند.

وی افزود: یکی از جلوه‌های برجسته هنر و دانش نیاکان ما، شیوه مدیریت آب و نظام آبیاری و قنات ایرانی است. ایرانیان در مواجهه با شرایط اقلیمی و کویری، تهدید کم‌آبی را به فرصتی برای توسعه و آبادانی تبدیل کردند و نظام قنات و کشاورزی نه‌تنها زمینه‌ساز عمران کشور شد، بلکه به تاب‌آوری جوامع ایرانی در طول تاریخ کمک کرد.

معاون میراث فرهنگی با تأکید بر اینکه پاسداشت میراث ناملموس نباید صرفاً به برگزاری مناسبت‌ها محدود شود، خاطرنشان کرد: اگرچه برای ثبت جهانی آیین‌ها و مناسبت‌هایی مانند جشن سده، شب چله، نوروز و مهرگان تلاش‌های فراوانی صورت گرفته است، اما باید این میراث را در زندگی روزمره جامعه و به‌ویژه نسل جوان جاری کنیم.

وی با اشاره به اهمیت آشنایی نسل جوان با آیین‌های ایرانی اظهار کرد: ما آیین‌ها و جشن‌های ریشه‌داری همچون نوروز، مهرگان، سده و شب چله داریم و باید با معرفی درست و تقویت شناخت عمومی، زمینه انتقال این سرمایه‌های فرهنگی به نسل‌های آینده را فراهم کنیم.

دارابی همچنین با اشاره به ثبت جهانی شب چله و تجربه حضور در اجلاس یونسکو در مراکش، از توجه و استقبال نمایندگان کشورهای مختلف نسبت به ظرفیت‌های فرهنگی ایران یاد کرد.

مرکز میراث ناملموس تهران؛ فرصتی برای دیپلماسی فرهنگی ایران

قائم‌مقام وزیر و معاون میراث فرهنگی فعالیت مرکز منطقه‌ای پاسداری از میراث فرهنگی ناملموس در آسیای غربی و مرکزی، مستقر در تهران، را فرصتی ارزشمند برای معرفی میراث فرهنگی ایران و توسعه همکاری‌های بین‌المللی دانست.

وی با قدردانی از همکاری وزارت نیرو و حمایت‌های صورت‌گرفته برای تقویت فعالیت‌های این مرکز گفت: این مرکز که در چارچوب مراکز مقوله دوم تحت حمایت یونسکو فعالیت می‌کند و ۲۴ کشور را در حوزه مأموریت خود پوشش می‌دهد، موقعیتی استثنایی برای دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران فراهم کرده است.

دارابی ابراز امیدواری کرد با تقویت برنامه‌ها و سازوکارهای این مرکز، زمینه شناسایی، مستندسازی، تبادل تجربه و معرفی داشته‌های ارزشمند میراث ناملموس کشورهای منطقه بیش از گذشته فراهم شود.

وی در پایان تأکید کرد: امروز یکی از راه‌های مؤثر مقابله با ایران‌هراسی، معرفی ایران فرهنگی و تمدنی، ایران قدرتمند، جذاب و دوست‌داشتنی با تکیه بر آثار تاریخی، آیین‌ها و سرمایه‌های تمدنی آن است. ما مسئولیت داریم این داشته‌های ارزشمند را به جهانیان معرفی کنیم و میراثی را که از نیاکان به ما رسیده، زنده و پویا به نسل‌های آینده بسپاریم.