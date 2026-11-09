به گزارش خبرنگار مهر، یوسف گلشن ظهر دوشنبه در جلسه پشتیبانی برنامه های هفته بسیج که در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، با اشاره به نقش‌آفرینی مردم در مقاطع حساس کشور اظهار کرد: تفکر بسیجی از مهم‌ترین دستاوردهای معنوی انقلاب اسلامی است که بر حضور آگاهانه و مسئولانه مردم در عرصه‌های مورد نیاز کشور تأکید دارد.

فرماندار لنگرود با اشاره به شکست راهبردی آمریکا و رژیم صهیونیستی در مواجهه با ملت ایران افزود: یکی از دلایل این ناکامی، شناخت نادرست دشمن از ساختار سیاسی، اجتماعی و فرهنگی ایران و ناآگاهی از عمق قدرت و ظرفیت ملت ایران است.

گلشن با اشاره به برخورد رئیس‌جمهور آمریکا با خبرنگاران و رفتار رسانه‌ای مقامات این کشور گفت: آمریکایی‌ها و برخی کشورهای اروپایی همواره از حقوق بشر سخن می‌گویند، اما در عمل از این مفهوم به‌عنوان ابزاری سیاسی علیه کشورهای مستقل استفاده می‌کنند.

تفکر بسیجی فراتر از جناح‌بندی‌ها و گرایش‌های سیاسی است

وی با تأکید بر اینکه تفکر بسیجی محدود به قشر یا گروه خاصی نیست، تصریح کرد: بسیج یادگار ارزشمند امام راحل است و معنای واقعی آن این است که هر زمان کشور به حضور و همراهی مردم نیاز داشته باشد، افراد با هر گرایش و دیدگاهی برای دفاع از کشور وارد میدان شوند.

فرماندار لنگرود ادامه داد: در جریان تحولات اخیر نیز شاهد بودیم که مردم با وجود تفاوت در دیدگاه‌ها و حتی اختلاف‌نظرهای جدی، پای کشور ایستادند و با حفظ انسجام ملی، مسیر عبور از شرایط حساس را هموار کردند.

گلشن با اشاره به ریشه‌های معنوی و اعتقادی تفکر بسیجی بیان کرد: این فرهنگ ریشه در معنویت، تفکر تشیع و ولایت فقیه دارد و همین سرمایه اجتماعی، یکی از عوامل مهم اقتدار و پایداری کشور است.

دستگاه‌های اجرایی برنامه‌های هفته بسیج را تا پنجشنبه اعلام کنند

وی در ادامه با تأکید بر ضرورت برنامه‌ریزی منسجم برای اجرای برنامه‌های هفته بسیج اظهار کرد: دستگاه‌های اجرایی باید برنامه‌های پیشنهادی خود را تا روز پنجشنبه اعلام کنند تا هماهنگی لازم برای برگزاری هرچه بهتر این برنامه‌ها انجام شود.

فرماندار لنگرود با اشاره به ضرورت شناسایی و تجلیل از فعالان حوزه نماز افزود: اداراتی که در زمینه ترویج فرهنگ نماز فعالیت مؤثری دارند باید شناسایی و مورد تقدیر قرار گیرند و مدیران کل دستگاه‌ها نیز در این فرآیند مورد توجه باشند.

گلشن با تأکید بر نقش تبلیغات محیطی در اطلاع‌رسانی برنامه‌ها تصریح کرد: بخشداران و دستگاه‌های اجرایی باید در فضاسازی محیطی و برگزاری جلسات فرعی هفته بسیج مشارکت جدی داشته باشند.

مسجدمحوری باید در برنامه‌های هفته بسیج مورد توجه قرار گیرد

وی با اشاره به ظرفیت شهرستان لنگرود در اجرای برنامه‌های محله‌محور گفت: بر اساس ارزیابی‌های انجام‌شده از سوی استانداری، لنگرود در اجرای برنامه‌های محله‌محور عملکرد قابل توجهی داشته و این ظرفیت باید در برنامه‌های هفته بسیج نیز مورد استفاده قرار گیرد.

فرماندار لنگرود با قدردانی از فعالیت مجموعه‌هایی همچون شبکه بهداشت و درمان، بهزیستی، بسیج، جوانان، شهرداری‌ها و آموزش و پرورش بیان کرد: بسیاری از این مجموعه‌ها پیش از مطرح شدن طرح‌های محله‌محور نیز در محلات و مساجد فعالیت داشته‌اند و اقدامات آنها به‌صورت مستمر گزارش و منعکس می‌شود.

گلشن با تأکید بر رویکرد مسجدمحوری در برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی افزود: استاندار گیلان نیز حساسیت ویژه‌ای نسبت به این موضوع دارد و جلسات متعددی در این زمینه برگزار می‌شود؛ بنابراین لازم است محوریت مساجد در برنامه‌های هفته بسیج نیز مورد توجه قرار گیرد.

مدیران در مراسم استقبال از شهدای گمنام حضور فعال داشته باشند

وی با اشاره به میزبانی شهرستان لنگرود از دو شهید گمنام در روز آینده خاطرنشان کرد: ضروری است برنامه‌ریزی لازم برای استقبال شایسته از این شهدای والامقام انجام شود و مدیران دستگاه‌های اجرایی نیز حضور مؤثری در تجمع شبانه داشته باشند.

فرماندار لنگرود همچنین از همکاری سپاه، شهرداری‌ها و آموزش و پرورش در زمینه تأمین ناوگان حمل‌ونقل و اعزام رایگان قدردانی کرد و گفت: با توجه به برگزاری تجمعات شبانه در ساعت ۲۱، انتظار می‌رود مدیران و مسئولان شهرستان نیز در این مراسم حضور فعال داشته باشند.

گلشن در پایان گفت: مشارکت همه دستگاه‌های اجرایی در اجرای برنامه‌های هفته بسیج و تقویت فعالیت‌های مسجدمحور و محله‌محور ضرورت دارد.