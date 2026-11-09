به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان برنامه و بودجه کشور، سید حمید پورمحمدی رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور که در رأس هیئتی عالی‌رتبه برای شرکت در نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ارمنستان به ایروان سفر کرده است، با اشاره به رویکرد ارمنستان در قبال جمهوری اسلامی ایران گفت: رویکرد جمهوری ارمنستان به‌ویژه در جریان جنگ رمضان و جنگ ۱۲ روزه، رویکردی متعهدانه بوده است. حضور نخست‌وزیر این کشور در مراسم بدرقه پیکر قائد شهید و همکاری ارمنستان در انتقال پیکر شهدای ناو دنا به ایران نیز از جمله اقدامات شایان توجه این کشور است.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برگزاری نوزدهمین اجلاس کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی ایران و ارمنستان در ایروان اظهار کرد: در این اجلاس، هشت کمیته کاری با هدف توسعه همکاری‌های مشترک در حوزه‌های زیرساخت، گمرک، تجارت، فرهنگ و هنر، بهداشت و درمان، صنعت، معدن و فناوری تشکیل شده است.

وی افزود: فعالیت این کمیته‌ها از امروز، دوشنبه ۱۸ آبان، آغاز شده و تا بعدازظهر فردا ادامه خواهد داشت و در پایان، سند همکاری‌های مشترک دو کشور به امضا می‌رسد.

پورمحمدی با اشاره به اهمیت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل میان دو کشور گفت: در حال حاضر، عملیات تکمیل جاده از سمت جلفا به نوردوز در ایران با سرعت در حال انجام است و پیمانکاران ایرانی نیز اجرای مسیر نوردوز به سمت ایروان را در خاک ارمنستان برعهده دارند. همچنین احداث پل جدید بر روی رودخانه ارس، توسعه پایانه‌های مرزی و افزایش ظرفیت گمرکی دو کشور از جمله برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای تسهیل تردد و تجارت است.

معاون رئیس‌جمهور تسهیل تردد کامیون‌ها و افزایش رفت‌وآمد گردشگران ایرانی و ارمنی را از دیگر محورهای مهم مذاکرات برشمرد و گفت: توسعه همکاری‌های اقتصادی و مرزی می‌تواند زمینه‌ساز افزایش مبادلات تجاری و تقویت ارتباطات میان دو کشور شود.

وی همچنین از گسترش همکاری‌های دو کشور در حوزه انرژی خبر داد و اظهار کرد: پیمانکاران ایرانی در حال اجرای خط انتقال برق از مسیر ارمنستان به سمت ایران هستند که امیدواریم این پروژه هرچه زودتر به پایان برسد. از سوی دیگر، تأمین فرآورده‌های نفتی مورد نیاز ارمنستان از سوی ایران نیز ظرفیت دیگری برای توسعه همکاری‌های دوجانبه در حوزه انرژی به شمار می‌رود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به ظرفیت‌های معدنی و صنعتی ارمنستان بیان کرد: همکاری در حوزه معدن، صنعت، تجارت و فناوری از دیگر موضوعاتی است که در نشست‌های تخصصی این کمیسیون مورد بررسی قرار می‌گیرد و دو کشور می‌توانند با استفاده از ظرفیت‌های متقابل، زمینه گسترش همکاری‌ها را فراهم کنند.

پورمحمدی در ادامه با تأکید بر پیشینه تاریخی و اشتراکات فرهنگی ایران و ارمنستان گفت: در حاشیه این کمیسیون، نشستی با ایران‌شناسان ارمنی برگزار می‌شود که خدمات ارزشمندی در معرفی فرهنگ و تمدن ایران داشته‌اند. همچنین ترجمه کامل شاهنامه فردوسی به زبان ارمنی در این برنامه رونمایی خواهد شد.

وی افزود: تجلیل از لوریس چکناواریان، موسیقی‌دان برجسته، از دیگر برنامه‌های فرهنگی این سفر است. امیدواریم اپرای رستم و سهراب که به همت ایشان تدوین شده است، در ایران به روی صحنه برود. همچنین فعالیت‌های فرهنگی وی درباره رودکی نیز در حال انجام است.

پورمحمدی با اشاره به برنامه دیدار خود با نیکول پاشینیان، نخست‌وزیر ارمنستان، گفت: در این دیدار درباره موضوعات مهم همکاری‌های دوجانبه، نتایج مذاکرات کمیته‌های تخصصی و راهکارهای تقویت روابط دو کشور گفتگو خواهیم کرد. همچنین مذاکرات تخصصی با معاون نخست‌وزیر و رئیس ارمنی کمیسیون مشترک نیز دنبال می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور در پایان با تأکید بر روابط دوستانه و تاریخی ایران و ارمنستان خاطرنشان کرد: دو کشور با برخورداری از سابقه تمدنی و فرهنگی مشترک و همسایگی دیرینه، ظرفیت‌های فراوانی برای توسعه همکاری‌ها دارند و امیدواریم نتایج این کمیسیون به توافق‌های عملیاتی و اخبار امیدبخش برای فعالان اقتصادی و تجاری دو کشور منجر شود.