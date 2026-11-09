حسین شکوهی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با توجه به نقشه‌های هواشناسی تا عصر امروز (دوشنبه) با فعالیت سامانه بارشی روی خلیج فارس و در سطح استان، در برخی نقاط بارش پراکنده باران مورد انتظار است. همچنین با ورود سامانه بارشی جدید به استان در روز چهارشنبه و فعالیت آن تا پنجشنبه، در برخی مناطق استان به ویژه مناطق مرکزی و جنوبی بارش پراکنده باران گاهی همراه با رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر افزود: طی پنج روز آینده با وزش باد شدید روی دریا، سواحل استان مواج خواهند بود.

وی گفت: آسمان استان بوشهر در ساعت های آینده قسمتی ابری همراه با غبار محلی، وزش باد شدید روی دریا، در برخی نقاط جنوبی افزایش ابر و بارش پراکنده باران و مه صبحگاهی خواهد بود.

کارشناس اداره کل هواشناسی استان بوشهر بیان کرد: وزش باد غالباً شمال غربی با سرعت ۱۰ تا ۳۰ گاهی تا ۳۶ کیلومتر در ساعت؛ روی دریا و در سواحل ۱۶ تا ۴۶ گاهی بیش از ۵۰ کیلومتر در ساعت پیش بینی می شود.

وی یادآور شد: ارتفاع موج دریا ۹۰ تا ۱۵۰ گاهی تا ۱۸۰ سانتی‌متر خواهد بود.