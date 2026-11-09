به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیات رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در ادامه نشست های گفتگوی مسأله محور با تشکل ها و سازمان های مردم نهاد با عنوان «گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش های نقش آفرینی تشکل ها در توسعه مشارکت اجتماعی و با اشاره به فلسفه و چرایی برگزاری نشستهای «با هم برای ایران» اظهار کرد: در روزهای اخیر و طی هفته گذشته، احتمالاً با پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب مواجه شدهاید که در آن بر ضرورت تقویت ایران و حرکت در مسیر پیشرفت تأکید شده است. تحقق پیشرفت همهجانبه ایران، همانگونه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور قرار دارد، نیازمند همعهدی دولت و جامعه برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.
وی افزود: شرایط اخیر کشور، در کنار برکاتی که داشته، خسارات بسیار زیادی نیز به همراه آورده است و دولت و بخشهای مختلف آن وظایف متقابلی بر عهده دارند. مهمترین وظیفه دولت، به رسمیت شناختن تشکلها و سازمانهای مردمنهاد و فراهم کردن فرصت مشارکت آنها در موقعیتهای مختلف تصمیمگیری است.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری گفت: امیدوارم برگزاری این نشست بتواند به نزدیکتر شدن دولت و تشکلهای مردمی و مشارکت مشترک آنها در ساختن ایران پس از جنگ کمک کند. تحقق این هدف بدون همراهی و استفاده از ظرفیتهای داوطلبانه دولت و جامعه امکانپذیر نیست و باید شرایط مناسبی برای سازمانیابی هرچه بهتر شهروندان فراهم شود.
بیات عنوان کرد: امروز همه ما متعهد هستیم کمک کنیم ایران با سلامت از این پیچ دشوار عبور کند و در آینده نزدیک، که انشاءالله فرا خواهد رسید، برای ساختن ایران پس از جنگ در کنار یکدیگر باشیم.
وی ادامه داد: امیدوارم این نشست در همین راستا برگزار شود و مرکز ارتباطات مردمی بتواند زمینه شنیده شدن صدای تشکلهای فعال در حوزههای مختلف را فراهم کند و به حضور مؤثر آنها در فعالیتها، تصمیمگیریها و فرآیندهای مشارکتی کمک کند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاستجمهوری بیان کرد: همکاران من از بخشهای مختلف دولت در این جلسه حضور دارند تا پاسخگوی مسائل و مطالبات مطرحشده باشند و بدون قرار گرفتن در موضع توجیه، نقدها و نظرات شما را بشنوند. پس از این نشست نیز زمینه ادامه ارتباط میان تشکلها و بخشهای مختلف دولت فراهم است.
بیات افزود: دولت آقای دکتر پزشکیان در تمامی حوزههای عملکردی خود به ارتباط با سازمانهای مردمنهاد و فراهم کردن شرایط مشارکت همگانی در اداره کشور متعهد است. امروز باید بهجای گرفتار ماندن در شرایط دشوار، در مسیر ساختن ایران گام برداریم.
وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم جلسه های این چنینی به بهینهسازی ارتباط میان مردم و سازمانهای نمایندگیکننده آنها و همچنین ارتباط میان داوطلبان و دولت کمک کند.
رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری گفت: مهمترین وظیفه دولت، به رسمیت شناختن تشکلها و سازمانهای مردمنهاد و فراهم کردن فرصت مشارکت آنها در موقعیتهای مختلف تصمیمگیری است.
به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیات رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در ادامه نشست های گفتگوی مسأله محور با تشکل ها و سازمان های مردم نهاد با عنوان «گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش های نقش آفرینی تشکل ها در توسعه مشارکت اجتماعی و با اشاره به فلسفه و چرایی برگزاری نشستهای «با هم برای ایران» اظهار کرد: در روزهای اخیر و طی هفته گذشته، احتمالاً با پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب مواجه شدهاید که در آن بر ضرورت تقویت ایران و حرکت در مسیر پیشرفت تأکید شده است. تحقق پیشرفت همهجانبه ایران، همانگونه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیسجمهور قرار دارد، نیازمند همعهدی دولت و جامعه برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.
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