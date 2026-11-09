به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی بیات رئیس مرکز ارتباطات مردمی ریاست جمهوری در ادامه نشست های گفتگوی مسأله محور با تشکل ها و سازمان های مردم نهاد با عنوان «گفتگو و تبادل نظر پیرامون مسائل و چالش های نقش آفرینی تشکل ها در توسعه مشارکت اجتماعی و با اشاره به فلسفه و چرایی برگزاری نشست‌های «با هم برای ایران» اظهار کرد: در روزهای اخیر و طی هفته گذشته، احتمالاً با پیام راهبردی رهبر معظم انقلاب مواجه شده‌اید که در آن بر ضرورت تقویت ایران و حرکت در مسیر پیشرفت تأکید شده است. تحقق پیشرفت همه‌جانبه ایران، همان‌گونه که مورد تأکید رهبر معظم انقلاب و رئیس‌جمهور قرار دارد، نیازمند هم‌عهدی دولت و جامعه برای عبور از شرایط دشوار کنونی کشور است.



وی افزود: شرایط اخیر کشور، در کنار برکاتی که داشته، خسارات بسیار زیادی نیز به همراه آورده است و دولت و بخش‌های مختلف آن وظایف متقابلی بر عهده دارند. مهم‌ترین وظیفه دولت، به رسمیت شناختن تشکل‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد و فراهم کردن فرصت مشارکت آن‌ها در موقعیت‌های مختلف تصمیم‌گیری است.



رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری گفت: امیدوارم برگزاری این نشست بتواند به نزدیک‌تر شدن دولت و تشکل‌های مردمی و مشارکت مشترک آن‌ها در ساختن ایران پس از جنگ کمک کند. تحقق این هدف بدون همراهی و استفاده از ظرفیت‌های داوطلبانه دولت و جامعه امکان‌پذیر نیست و باید شرایط مناسبی برای سازمان‌یابی هرچه بهتر شهروندان فراهم شود.



بیات عنوان کرد: امروز همه ما متعهد هستیم کمک کنیم ایران با سلامت از این پیچ دشوار عبور کند و در آینده نزدیک، که ان‌شاءالله فرا خواهد رسید، برای ساختن ایران پس از جنگ در کنار یکدیگر باشیم.



وی ادامه داد: امیدوارم این نشست در همین راستا برگزار شود و مرکز ارتباطات مردمی بتواند زمینه شنیده شدن صدای تشکل‌های فعال در حوزه‌های مختلف را فراهم کند و به حضور مؤثر آن‌ها در فعالیت‌ها، تصمیم‌گیری‌ها و فرآیندهای مشارکتی کمک کند.



رئیس مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست‌جمهوری بیان کرد: همکاران من از بخش‌های مختلف دولت در این جلسه حضور دارند تا پاسخگوی مسائل و مطالبات مطرح‌شده باشند و بدون قرار گرفتن در موضع توجیه، نقدها و نظرات شما را بشنوند. پس از این نشست نیز زمینه ادامه ارتباط میان تشکل‌ها و بخش‌های مختلف دولت فراهم است.



بیات افزود: دولت آقای دکتر پزشکیان در تمامی حوزه‌های عملکردی خود به ارتباط با سازمان‌های مردم‌نهاد و فراهم کردن شرایط مشارکت همگانی در اداره کشور متعهد است. امروز باید به‌جای گرفتار ماندن در شرایط دشوار، در مسیر ساختن ایران گام برداریم.



وی در پایان اظهار کرد: امیدوارم جلسه های این چنینی به بهینه‌سازی ارتباط میان مردم و سازمان‌های نمایندگی‌کننده آن‌ها و همچنین ارتباط میان داوطلبان و دولت کمک کند.