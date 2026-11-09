سرهنگ حسین اردلانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: طرح برخورد با وسایل نقلیه متخلف با هدف پاسخگویی به مطالبات مردمی و مقابله با مزاحمت‌های خیابانی، آلودگی‌های صوتی و ناهنجاری‌های اجتماعی در شهرستان کاشان اجرا شد.

وی افزود: در جریان اجرای این طرح، ۱۶ دستگاه موتورسیکلت و ۱۰ دستگاه خودرو متخلف توقیف شدند.

فرمانده انتظامی شهرستان کاشان ادامه داد: این وسایل نقلیه به دلیل ارتکاب تخلفاتی از جمله نداشتن پلاک، رانندگی بدون گواهینامه و ایجاد آلودگی صوتی توسط مأموران انتظامی متوقف و توقیف شدند.

اردلانی با تأکید بر تداوم اجرای طرح‌های انتظامی در راستای ارتقای امنیت و آرامش شهروندان تصریح کرد: مهم‌ترین هدف از اجرای این‌گونه طرح‌ها، افزایش نظم و آرامش عمومی و جلب رضایتمندی مردم است.

وی ضمن قدردانی از همکاری شهروندان با پلیس، از مردم خواست در صورت مشاهده هرگونه ناهنجاری و موارد هنجارشکن، موضوع را از طریق تماس با مرکز فوریت‌های پلیسی ۱۱۰ اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی لازم انجام شود.