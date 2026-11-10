به گزارش خبرنگار مهر، ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با تشریح جزئیات سفرهای اقتصادی عتبات عالیات، اعلام کرد: این طرح با هدف فراهم کردن امکان زیارت عتبات عالیات برای دانشجویان و دانشگاهیان در شرایط اقتصادی کنونی و کاهش هزینه‌های سفر طراحی شده است.

هزینه سفرهای معمول هفت‌روزه عتبات عالیات از سوی شرکت‌های سیاحتی و زیارتی، به‌صورت هوایی ۷۰ میلیون تومان و به‌صورت زمینی ۳۰ میلیون تومان است؛ از این رو، ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان با اجرای بسته اقتصادی، تلاش کرده است زمینه بهره‌مندی بیشتر دانشگاهیان از این سفر معنوی را فراهم کند.

کاهش مدت سفر و رایگان شدن اسکان

بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، مدت سفر از هفت روز به پنج روز کاهش یافته است. در این سفر، زائران دو شب در نجف اشرف و سه شب در کربلای معلی اقامت خواهند داشت و زیارت کاظمین و سامرا نیز به‌صورت عبوری انجام می‌شود.

همچنین به‌منظور کاهش هزینه‌ها، مهمانپذیرهای مناسب جایگزین هتل‌های گران‌قیمت شده‌اند و هزینه اسکان زائران از سوی ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، معاونت‌های فرهنگی و دانشجویی وزارتخانه‌ها و دانشگاه آزاد اسلامی تأمین می‌شود؛ بنابراین، دانشگاهیان در این طرح از اسکان رایگان بهره‌مند خواهند شد.

هزینه سفر ۱۳.۵ میلیون تومان اعلام شد

طبق اعلام ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان، هزینه‌های باقی‌مانده شامل حمل‌ونقل داخل کشور، حمل‌ونقل در عراق، پذیرایی بین‌راهی و پذیرایی در کشور عراق است که با احتساب یارانه سازمان حج و زیارت، مجموع آن برای سفر از تهران ۱۳ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان تعیین شده است.

در این اطلاعیه تأکید شده است که حمل‌ونقل داخل کشور با اتوبوس‌های شرکت‌های معتبر بین‌شهری، حمل‌ونقل در عراق با ناوگان عتبه و پذیرایی در این کشور از طریق آشپزخانه مرکزی انجام می‌شود. غذا نیز به‌صورت گرم در رستوران زائرسرا برای زائران سرو خواهد شد.

نظارت سازمان حج و زیارت بر کاروان‌ها

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعلام کرد این سفرها تحت نظارت سازمان حج و زیارت برگزار می‌شود و زائران از پوشش بیمه و خدمات هلال احمر برخوردار خواهند بود. همچنین هر کاروان دارای مدیر و روحانی کاروان است و برنامه‌های فرهنگی و معنوی پیش‌بینی‌شده از سوی ستاد نیز برای زائران اجرا می‌شود.

در این اطلاعیه، با اشاره به برخورداری سفرها از پنج شب اسکان، پذیرایی مناسب و حمل‌ونقل ایمن، این بسته اقتصادی به‌عنوان یکی از مقرون‌به‌صرفه‌ترین شیوه‌های سفر به عتبات عالیات معرفی شده است.

تشکیل کاروان‌های ۴۰ نفره دانشگاهی

بر اساس شیوه اجرای طرح، دانشگاه‌ها می‌توانند از طریق دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری یا معاونت فرهنگی و دانشجویی، درخواست تعداد کاروان‌های مورد نیاز خود را به ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان اعلام کنند و سپس ثبت‌نام از میان دانشجویان و دانشگاهیان همان دانشگاه انجام شود.

همچنین دانشجویان و کارکنان دانشگاهی علاقه‌مند می‌توانند با همراهی همکلاسی‌ها، دوستان یا همکاران خود، گروهی ۴۰ نفره تشکیل داده و برای درخواست کاروان به مراکز مربوط مراجعه کنند.

در بخش دیگری از اطلاعیه آمده است که هزینه سفر برای مسیرهای دورتر از تهران ممکن است تا سقف ۱۵ میلیون تومان افزایش یابد.

همچنین بسته‌های فرهنگی و جوایز مسابقات به کاروان‌ها اختصاص داده می‌شود تا زمینه بهره‌مندی بیشتر زائران از برنامه‌های فرهنگی و معنوی سفر فراهم شود.

ستاد عمره و عتبات دانشگاهیان در پایان تأکید کرده است که این کاروان‌ها کاملاً قانونی بوده و تحت نظارت سازمان حج و زیارت فعالیت می‌کنند.