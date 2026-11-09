به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز هنری رسانه‌ای نهضت، مجموعه تلویزیونی «ریحانه» محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و شبکه نسیم، پس از پایان مراحل تولید و تصویربرداری در منزل رهبر شهید در مشهد مقدس، آماده پخش از شبکه نسیم سیما شده است. این مجموعه با رویکردی متفاوت و در قالب روایتی صمیمی، به بازخوانی خاطرات و تجربه‌های بانوانی می‌پردازد که در مقاطع مختلف، توفیق دیدار با رهبر شهید انقلاب، حضرت آیت‌الله سیدعلی خامنه‌ای را داشته‌اند.

«ریحانه» تلاش کرده است به‌جای قالب متداول گفتگوهای رسمی، فضایی تعاملی و صمیمانه برای روایت این خاطرات فراهم کند که در آن مهمانان نه‌تنها از تجربه‌های شخصی و احساسات خود می‌گویند، بلکه با شنیدن روایت‌های یکدیگر، ابعاد تازه‌ای از آن دیدارها را بازخوانی می‌کنند. در این میان، تصاویر آرشیوی دیدارها، عکس‌ها، نامه‌ها، دست‌نوشته‌ها و هدایای به‌یادگارمانده نیز به کمک روایت آمده‌اند تا خاطرات از سطح گفتگو فراتر بروند و در قالب تصویر و یادگارهای عینی پیش روی مخاطب قرار گیرند.

ساختار هر قسمت از این مجموعه به‌گونه‌ای طراحی شده است که یکی از مجریان شناخته‌شده تلویزیون در کنار ۲ بانوی دیگر به گفتگو و تبادل خاطره می‌پردازد. ژیلا صادقی، راحله امینیان، محیا اسناوندی و مونا اورعی از جمله مجریان حاضر در قسمت‌های مختلف «ریحانه» هستند که در کنار مهمانان برنامه، روایتگر تجربه‌های خود از دیدار با رهبر شهید انقلاب خواهند بود.

شهره پیرانی، محبوبه بلباسی، مهدیه شادمانی، انسیه کتابچی، فاطمه مغفوری، ملیحه پهلوانی‌زاده، زینب قربانخانی و مهدیه سادات محور نیز از جمله بانوان حاضر در این مجموعه هستند که هرکدام از زاویه‌ای متفاوت، خاطرات و برداشت‌های خود از این دیدارها را روایت می‌کنند.

این مجموعه در کنار بازخوانی خاطرات دیدار، به موضوعاتی همچون خانواده، مادری، فرزندآوری، تربیت فرزند، ازدواج و نقش اجتماعی زنان نیز می‌پردازد. «ریحانه» می‌کوشد پیوند میان سیره، منش و توصیه‌های رهبر شهید انقلاب در حوزه زنان و خانواده را با تجربه‌های زیسته بانوان به تصویر کشیده و نشان دهد این دیدارها و رهنمودها چه جایگاهی در زندگی شخصی و اجتماعی آنان داشته است.

یکی از ویژگی‌های متمایز این مجموعه، تصویربرداری آن در منزل رهبر شهید انقلاب در مشهد مقدس است؛ فضایی که خود بخشی از حال‌وهوای روایی برنامه را شکل داده و بستری برای بازگویی خاطرات و مرور یادگارهای دیدارها فراهم می‌کند. کارگردانی برنامه تلویزیونی «ریحانه» را روح‌الله رحیمی بر عهده داشته و تهیه‌کنندگی آن به‌صورت مشترک توسط روح‌الله رحیمی و فاطمه شریف یزدی انجام شده است.

مجموعه تلویزیونی «ریحانه» محصول مشترک مرکز هنری رسانه‌ای نهضت و شبکه نسیم، به‌زودی از این شبکه پخش خواهد شد.