به گزارش بازرگانی خبرگزاری مهر، در دهه گذشته، رفتار خرید بیمه در ایران دستخوش تحولات اساسی و غیرقابل انکاری شده است. در حال حاضر، میلیون‌ها کاربر به خرید آنلاین بیمه اعتماد دارند و با مقایسه قیمت‌ها و شرایط بیمه‌نامه در چند ثانیه، به گزینه دلخواه خود می‌رسند. در سایه این تغییر و تحولات، پرسشی کلیدی شبکه فروش این است که آیا پلتفرم‌های آنلاین جایگزین آن‌ها می‌شوند؟ پاسخ ازکی‌سلر به این موضوع روایتی از یک تحول بزرگ است؛ تغییری که نقش فروشندگان بیمه را ارتقا می‌دهد.

پلتفرم‌های آنلاین فروش بیمه با تسهیل فرایند خرید بیمه در سال‌های گذشته توانسته‌اند اعتماد کاربران زیادی را جلب کنند. بااین‌حال، نباید از این نکته غافل شد که بیمه یک محصول تخصصی است و خریدوفروش آن با چند کلیک ساده به پایان نمی‌رسد.

مشتریان در مسیر خرید باید شرایط خود را شرح دهند و از متخصصان کمک بگیرند. علی الیاسی از ازکی‌سلر در این‌باره می‌گوید: ما معتقدیم که لزوما خرید بیمه با چند کلیک اتفاق نمی‌افتد، و احتیاج به حضور یک مشاور متخصص کنار بیمه‌گزار همیشه احساس می‌شود؛ جایی که سال‌هاست شبکه فروش بیمه این نظر و مشاوره تخصصی را برای بیمه‌گزار داشته است.

این دیدگاه نشان می‌دهد که هدف ازکی‌سلر، نه حذف شبکه فروش، بلکه ایجاد پلی میان فناوری و تخصص انسانی است.

از حذف امور اجرایی تا آزادسازی وقت و زمان برای مشاوره بهتر

یکی از دغدغه‌های فعالان بیمه، حجم فعالیت‌های عملیاتی و اجرایی است. این فعالیت‌ها یکی از موانع بزرگ توسعه کسب‌وکارهای سنتی‌ هستند.

چشم‌انداز ازکی‌سلر برای حل این مشکل «تغییر نقش» فعالان صنعت بیمه و حل این چالش ساختاری است. به‌عبارت دقیق‌تر، فناوری قرار است به عنوان دستیار اجرایی وارد میدان شود تا زمان باارزش فعالان صنعت بیمه صرف امور تکراری نشود.

به‌گفته علی الیاسی از ازکی‌سلر: صنعت بیمه به سمت پلتفرمی شدن می‌رود. یعنی یک تقسیم کار اتفاق می‌افتد که عمده فعالیت‌هایی که از طریق تکنولوژی می‌توان انجام داد، مثل فرآیندهای صدور بیمه‌نامه به‌صورت اتوماتیک، در سمت تکنولوژی اتفاق می‌افتد. همچنین در همین پلتفرم تخصص و تجربه شبکه فروش، باعث می‌شود که ارائه مشاوره به مشتریان و پیدا کردن بهترین راهکار برای خرید بیمه‌نامه، همچنان در سمت شبکه فروش باقی بماند.

با صرفه‌جویی در زمان و از میان برداشته‌شدن موانع و محدودیت‌های گذشته، مشاوران بر بخش‌های ارائه مشاوره تخصصی متمرکز می‌شوند و امور اجرایی نیز به ابزارهای فناوری سپرده می‌شود. در نتیجه، امکان درآمدزایی به‌مراتب بیشتر از قبل خواهد شد.

جعبه‌ابزار دیجیتال؛ وقتی CRM جایگزین دفترچه یادداشت می‌شود

برای اینکه فعالان صنعت بیمه بتوانند فارغ از محدودیت‌های زمانی و مکانی فعالیت کنند، به زیرساخت‌هایی کارآمدتر و انعطاف‌پذیرتر نیاز دارند. ازکی‌سلر این زیرساخت را در قالب یک «جعبه ابزار دیجیتال» ارائه می‌دهد.

وجود ابزاری مانند یک پنل یکپارچه ارتباط با مشتریان (CRM) به شبکه فروش اجازه می‌دهد:

تاریخ سررسید بیمه مشتریان را بدانند؛

دارایی‌های بیمه‌شده مشتریان را شناسایی کنند؛

پیش از رسیدن تاریخ سررسید بیمه‌نامه، اقدامات لازم را انجام دهند.

فعالان صنعت بیمه برای بقا در میدان رقابت به ابزارهایی فراتر از سامانه‌های سنتی صدور نیازمندند. ازکی‌سلر با ارائه امکاناتی مانند پنل مذکور به حفاظت از منافع بلندمدت فروشندگان کمک می‌کنند.

برندگان آینده صنعت بیمه چه کسانی هستند؟

فعالان حوزه بیمه که خود را با تغییرات تازه صنعت و پلتفرمی‌شدن آن تطبیق می‌دهند، نه‌تنها جایگاه‌شان را از دست نمی‌دهند، بلکه سهم بیشتری از بازار را هم از آن خود می‌کنند. علی الیاسی از ازکی‌سلر با نگاه به چشم‌انداز آینده افزود، آینده بیمه متعلق به کسانی است که دانش و تجربه انسانی را با سرعت فناوری در هم می‌آمیزند.

ازکی‌سلر فقط یک پلتفرم صدور بیمه نیست، بلکه بستری مناسب برای فعالانی است که از محدودیت‌های جغرافیایی فراتر می‌روند و به مشاورانی تبدیل می‌شوند که در دنیای دیجیتال، حضوری اثرگذار و قدرتمند دارند.

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