به گزارش خبرنگار مهر، جواد سلطانی‌کاظمی پیش از ظهر امروز دوشنبه در نشست مشترک مسئولان استانی با هدف هم‌افزایی در تنظیم بازار و توسعه زیرساخت‌های توزیع کالا اظهار کرد: در این جلسه مقرر شد با همکاری جهاد کشاورزی، تشکل‌ها و اتحادیه‌ها، مراکز عرضه مستقیم کالا در نقاط مختلف شهر فعال شوند تا محصولات با قیمت مناسب به دست شهروندان برسد.

وی افزود: چند مکان برای ساماندهی میادین عرضه دام نیز توسط شهرداری جانمایی شده است که به‌زودی با تشکیل یک تیم بازرسی مشترک متشکل از دامپزشکی، جهاد کشاورزی، سازمان نظام مهندسی کشاورزی، نظام دامپزشکی و شهرداری، بازدید میدانی از این نقاط انجام و تصمیم‌گیری نهایی صورت می‌گیرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی خوزستان بیان کرد: به‌زودی نشستی تخصصی میان سازمان جهاد کشاورزی خوزستان، تشکل‌ها، اتحادیه‌ها و شهرداری برگزار خواهد شد تا فرآیند تجهیز غرفه‌ها و توزیع سریع محصولات در نقاط تعیین‌شده با سرعت بیشتری اجرایی شود.