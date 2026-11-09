به گزارش خبرگزاری مهر، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۸ استان کشور خبر داد و نسبت به وقوع بارش‌های شدید، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و احتمال بروز مخاطرات جوی در این مناطق هشدار داد.

بر اساس این هشدار، روز سه‌شنبه (۱۹ آبان) نیمه شرقی مازندران، نیمه غربی گلستان، ارتفاعات سمنان و شمال شرق خراسان رضوی تحت تأثیر این سامانه بارشی قرار می‌گیرند. همچنین روز چهارشنبه (۲۰ آبان) استان‌های بوشهر، فارس، نیمه غربی و جنوبی کرمان و شمال هرمزگان شاهد فعالیت این سامانه خواهند بود.

نوع مخاطره در این مناطق شامل رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت، در برخی نقاط همراه با گردوخاک، بارش تگرگ در مناطق مستعد، بارش برف در ارتفاعات و مناطق سردسیر و پدیده مه خواهد بود.

از جمله آثار و پیامدهای احتمالی این مخاطره جوی می‌توان به اختلال در حمل‌ونقل و تردد، جاری شدن سیلاب، بالا آمدن ناگهانی سطح آب رودخانه‌ها، آب‌گرفتگی معابر، لغزندگی محورهای مواصلاتی، کاهش شعاع دید و وقوع صاعقه اشاره کرد.

همچنین وزش باد شدید موقت می‌تواند موجب شکستن درختان کهنسال و فرسوده، سقوط سنگ و اشیا از ارتفاعات، خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی شود. در مناطق سردسیر نیز احتمال قطعی حامل‌های انرژی وجود دارد.

سازمان هواشناسی در این شرایط جوی نسبت به احتیاط در ترددهای جاده‌ای، خودداری از اتراق در حاشیه و بستر رودخانه‌ها و مسیل‌ها و پرهیز از سفرهای غیرضروری توصیه کرده است. همچنین از مردم خواسته شده است از فعالیت‌های طبیعت‌گردی و جابه‌جایی عشایر خودداری کنند.

براساس توصیه‌های این سازمان، دستگاه‌های اجرایی و امدادی باید آمادگی لازم را برای مقابله با پیامدهای احتمالی این مخاطره داشته باشند. همچنین راهداری‌ها باید نسبت به بازگشایی دهانه پل‌ها و کانال‌ها در محورهای مواصلاتی بین‌شهری و آمادگی برای برف‌روبی در مناطق کوهستانی و برف‌گیر اقدام کنند.

سازمان هواشناسی همچنین بر آمادگی شهرداری‌ها برای پاکسازی کانال‌ها و آب‌روها، اتخاذ تمهیدات لازم برای جلوگیری از خسارت ناشی از وزش باد شدید، احتیاط در عبور و مرور و خودداری از پارک خودرو در اطراف ساختمان‌های نیمه‌کاره و درختان کهنسال و فرسوده تأکید کرده است.

در پایان، مدیریت بهینه مصرف انرژی به‌ویژه برق و گاز از دیگر توصیه‌های سازمان هواشناسی برای کاهش پیامدهای فعالیت این سامانه بارشی است.