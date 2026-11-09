غلامرضا شعرانی در گفتگو با خبرنگار مهر از آغاز مرحله بازبینی سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی بوشهر خبر داد و اظهار کرد: در این دوره، ۲۱ اثر از گروه‌های نمایشی سراسر استان با یکدیگر رقابت می‌کنند که از این میان، ۴ اثر متعلق به هنرمندان شهرستان دیّر است.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان دیّر در تشریح جزئیات این رویداد هنری بیان کرد: مرحله بازبینی آثار سی‌وهشتمین جشنواره تئاتر استانی بوشهر از امروز ۱۸ لغایت ۲۱ آبان‌ماه ۱۴۰۵ برگزار می‌شود و طی آن، گروه‌های نمایشی در بازه‌ای چهارروزه آثار خود را در برابر هیئت بازبین به روی صحنه می‌برند.

وی با اشاره به سهم فعال هنرمندان این شهرستان در جشنواره پیش‌رو، برنامه زمان‌بندی اجرای آثار دیّر را به شرح زیر اعلام کرد: روز دوشنبه ۱۸ آبان‌ماه، نمایش «هایدی» به کارگردانی سیدقاسم حسینی از بندر دیّر در پلاتو نمایش دیّر به روی صحنه می‌رود.

شعرانی افزود: همچنین روز سه‌شنبه ۱۹ آبان‌ماه نیز سه اثر دیگر شامل نمایش «دو سرباز در سیاهچال زمان» به اثر زهرا قلی‌پور، نمایش «ستاره‌ها به هم چشمک می‌زنند» به کارگردانی امین خیاط و نمایش «سرزمین نفرین» به کارگردانی محمد فخرایی مطلق، همگی از دیّر، اجرا و مورد بازبینی هیئت داوران قرار خواهند گرفت.