به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری بانک مسکن - هیبنا، امکان پرداخت تسهیلات جعاله تعمیر مسکن از محل اوراق گواهی حق تقدم تا سقف مقرر، به آن دسته از مشتریان خوش حساب با رتبه اعتباری حداقل D۳ که سند مالکیت آن‌ها در رهن بانک قرار دارد، در قبال تنظیم قرارداد داخلی و صرفاً با استناد به سند رهنی و بدون نیاز به اخذ چک، سفته و ضامن فراهم شد.

شرایط احراز خوش‌حسابی مشتریان

بر اساس ضوابط اعلام‌شده، مشتریانی که تسهیلات خرید یا جعاله مسکن خود را در قبال وثیقه ملکی اخذ کرده‌اند، در صورتی که طی حداقل یک‌سال اخیر منتهی به تاریخ درخواست تسهیلات جدید، فاقد حتی یک روز تاخیر در بازپرداخت اقساط باشند، مشمول این طرح شده و می‌توانند از تسهیلات یا مابه‌التفاوت تسهیلات جعاله مسکن بهره‌مند شوند.

خوش حساب؛ برای همه قراردادهای یک ملک

در صورت وجود بدهی تسهیلاتی به صورت مشترک یا چند قرارداد بر روی یک پلاک ثبتی، پرداخت تسهیلات جعاله به درخواست یکی از بدهکاران (با اخذ رضایت سایر شرکا) بلامانع است؛ اما در این حالت، شرط خوش‌حسابی باید برای تمامی قراردادهای مرتبط با آن ملک احراز گردد.

بر اساس این گزارش، پرداخت تسهیلات جعاله مشمول افزایش سقف موضوع قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیز خواهد بود.

همچنین تمامی مشتریانی که قرارداد جعاله آن‌ها هنوز در بانک منعقد و نهایی نشده است، در صورت تمایل می‌توانند با ارائه درخواست جدید از مزایای این دستورالعمل بهره‌مند شوند.