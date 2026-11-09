به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی رادیو صبا، مسابقه استعدادیابی شعر طنز «پیش‌حلقه» با همکاری دفتر طنز حوزه هنری و با هدف شناسایی و معرفی استعدادهای تازه در عرصه شعر طنز برگزار می‌شود.

این مسابقه فرصتی برای علاقه‌مندان به شعر طنز است تا با سرودن ابیاتی خلاقانه و لبخندآفرین، توانایی و استعداد خود را به نمایش بگذارند و برای حضور در یکی از رویدادهای شناخته‌شده شعر طنز کشور، شب شعر «در حلقه رندان» رقابت کنند.

«پیش‌حلقه» با هدف کشف استعدادهای نو، معرفی چهره‌های تازه و فراهم کردن زمینه حضور شاعران جوان و علاقه‌مند در محافل ادبی و طنز طراحی شده است. برگزیدگان این رقابت برای حضور و معرفی در شب شعر «در حلقه رندان» انتخاب خواهند شد.

علاقه‌مندان برای شرکت در این مسابقه می‌توانند متن شعر طنز خود را از طریق بخش «در حلقه رندان» در تارنمای رادیو صبا به نشانی radiosaba.ir و یا سامانه هدهد به نشانی hodhod.irib.ir بارگذاری کنند.

این رقابت فرصتی برای آن دسته از علاقه‌مندانی است که می‌خواهند با زبان شعر، خلاقیت و نگاه طنزآمیز خود را به اشتراک بگذارند و در مسیر معرفی استعدادهای تازه شعر طنز گام بردارند.