به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندپندنت، این نیروها به نقاط مختلف از جمله آسیا و اروپا ارسال می شوند تا عملیات های سایبری را قبل از آنکه به حملاتی وسیع تبدیل شوند، متوقف کنند. این اقدام بخشی از اقدام تخصصی است که تاییدیه وس استریتینگ وزیر دفاع انگلیس را نیاز دارد.

سرلشکر مایک فیرز فرمانده نیروی دفاع سایبری و جنگ الکترومغناطیسی(DCEMF) در این باره به نشریه تایمز گفته وزارت دفاع به دلیل بالا گرفتن تاثیر هوش مصنوعی مجبور شده ظرف چند دقیقه نسبت به شکاف های سایبری واکنش نشان دهد.

او در این باره اظهار کرد: دشمنان ما بسیار مکار هستند. این فقط مشکل وزارت دفاع نیست، بلکه یک چالش در سراسر انگلیس است.

اقدام مذکور در حالی انجام می شود که موجی از حملات سایبری در سراسر اروپا طی هفته های گذشته یخچال ها و فریزرها را هدف گرفت. تعداد اندکی از فریزرهای انگلیس نیز تحت تاثیر این حمله قرار گرفتند. طی این رویداد سایبری مجرمان دمای یخچال ها را از راه دور بالا بردند.

سرلشکر فیرز در این باره می گوید: ما شاهد بودیم که هوش مصنوعی اکنون از شکاف ها با سرعتی سواستفاده می کند که قبلا ندیده بودیم. این درحالی است که پیش تر ما چند روز فرصت داشتیم تا شکاف ها را برطرف کنیم. اما الان چنددقیقه فرصت داریم تا شکاف ها را برطرف کنیم.

او در مصاحبه خود توضیح داد نیروی شکار سایبری به معنای آن است که گروهی از افراد به طور فیزیکی به نقاط مختلف می روند تا عملیات مجازی، افرادی که سعی در حمله به سیستم های نظامی انگلیس دارند را تعقیب و شناسایی کنند.

سربازان، ملوانان و خلبانان از زمین، قایق، کشتی یا هواپیما به کشورهای اروپایی و آسیایی ارسال می شوند تا نقشه های هک را مختل کنند.

این مقام مسئول انگلیس در این باره افزود: ما قبلا باید از منطقه خود دفاع می کردیم اما اکنون در حال دفاع از خود در خارج از محدوده شبکه‌های خودمان هستیم. ما سعی داریم دشمنانمان را در اماکن مختلف و قبل از آنکه سیستم های ارتش انگلیس را هدف بگیرند، شکار کنیم.