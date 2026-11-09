به گزارش خبرگزاری مهر، خرم‌آباد- تفاهم‌نامه همکاری سازمان بسیج سازندگی سپاه حضرت ابوالفضل (ع) و بسیج دانش‌آموزی لرستان با هدف کاشت ۳۱ هزار اصله نهال در سطح استان و با مشارکت دانش‌آموزان بسیجی به امضا رسید.

این تفاهم‌نامه در راستای توسعه فرهنگ درختکاری، صیانت از منابع طبیعی و تقویت مشارکت نسل نوجوان در فعالیت‌های محیط‌زیستی، با حضور سید سجاد خلفوند، مسئول سازمان بسیج سازندگی لرستان، عبدالسبحان حقیقی‌مقدم، مسئول بسیج دانش‌آموزی استان و نمایندگان بسیج فرهنگیان منعقد شد.

بر اساس مفاد این تفاهم‌نامه، کاشت ۳۱ هزار اصله نهال در مناطق مختلف استان با استفاده از ظرفیت مدارس، حوزه‌های مقاومت و توان میدانی دانش‌آموزان بسیجی در دستور کار قرار گرفته است.

بسیج سازندگی؛ پشتیبان اجرای طرح درختکاری

سید سجاد خلفوند، مسئول سازمان بسیج سازندگی لرستان، در جریان انعقاد این تفاهم‌نامه با تأکید بر اهمیت نقش نسل جوان و نوجوان در حفاظت از محیط‌زیست اظهار داشت: سازمان بسیج سازندگی در این طرح، پشتیبانی، تأمین زیرساخت‌ها و هماهنگی‌های اجرایی را بر عهده دارد و تلاش می‌کند زمینه مشارکت حداکثری دانش‌آموزان را فراهم کند.

وی افزود: اجرای این برنامه فرصتی برای ترویج فرهنگ کار جهادی و تقویت مسئولیت‌پذیری نسل نوجوان در قبال حفاظت از منابع طبیعی است و می‌تواند به نهادینه شدن فرهنگ درختکاری در جامعه کمک کند.

نقش معلمان در آموزش و نگهداری نهال‌ها

در این طرح، بسیج فرهنگیان نیز با بهره‌گیری از ظرفیت معلمان و کادر آموزشی، در بخش‌های آموزشی و توجیهی و همچنین هدایت دانش‌آموزان برای کاشت و نگهداری اصولی از نهال‌ها مشارکت خواهد داشت.

تقویت روحیه مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان دانش‌آموزان، گسترش مشارکت مردمی در حفاظت از عرصه‌های طبیعی و نهادینه‌سازی فرهنگ درختکاری در نسل آینده لرستان، از مهم‌ترین اهداف این تفاهم‌نامه همکاری عنوان شده است.