مهرداد خزایی‌پول در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به پیش‌بینی فعالیت سامانه بارشی در مازندران اظهار کرد: با هدف پیشگیری از حوادث احتمالی و افزایش آمادگی برای مقابله با مخاطرات جوی، تمامی نیروها و ظرفیت‌های عملیاتی، حفاظتی و مدیریت بحران منابع طبیعی غرب استان در حالت آماده‌باش کامل قرار گرفته‌اند.

وی افزود: تجهیزات، امکانات و نیروهای تخصصی برای مواجهه با پیامدهای احتمالی بارندگی‌ها بسیج شده‌اند تا در صورت وقوع حوادثی مانند سیلاب، آب‌گرفتگی و رانش زمین، اقدامات امدادی و عملیاتی در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام شود.

مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری مازندران ـ نوشهر با تأکید بر ضرورت نظارت مستمر بر عرصه‌های طبیعی تصریح کرد: پایش مناطق مستعد بروز مخاطرات، حفظ آمادگی نیروهای اجرایی و تقویت هماهنگی میان واحدهای شهرستانی از مهم‌ترین اقدامات پیشگیرانه در زمان فعالیت سامانه‌های بارشی است.

وی همچنین از شهروندان و طبیعت‌گردان خواست در روزهای بارندگی از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد سیلاب و رانش زمین خودداری کنند و هشدارها و توصیه‌های دستگاه‌های مسئول را جدی بگیرند.

خزایی‌پول در پایان بر ضرورت همکاری مردم با نیروهای امدادی و دستگاه‌های اجرایی تأکید کرد و گفت: رعایت نکات ایمنی و پرهیز از حضور در مناطق پرخطر می‌تواند نقش مهمی در کاهش خسارات و پیشگیری از حوادث احتمالی داشته باشد.