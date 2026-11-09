رضا جمشیدی سه‌ساری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین وضعیت جوی این شهرستان اظهار کرد: بارش برف در مناطق مرتفع و کوهستانی و بارش باران در مناطق جلگه‌ای و شهری تالش همچنان ادامه دارد.

وی با اشاره به تداوم بارش‌ها در محورهای کوهستانی افزود: با توجه به شرایط جوی حاکم بر منطقه، رانندگان و مسافران ضمن پرهیز از ترددهای غیرضروری، در صورت ضرورت سفر با احتیاط کامل رانندگی کرده و تجهیزات و ملزومات ایمنی به‌ویژه زنجیرچرخ را به همراه داشته باشند.

فرماندار تالش با تأکید بر ضرورت رعایت توصیه‌های ایمنی در مناطق جلگه‌ای شهرستان تصریح کرد: شهروندان با توجه به شدت بارندگی‌ها از توقف و تردد در حاشیه رودخانه‌ها، مسیل‌ها و مناطق مستعد آب‌گرفتگی خودداری کنند.

جمشیدی سه‌ساری با اشاره به آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی شهرستان گفت: تیم‌های امدادی و دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران در آماده‌باش کامل قرار دارند تا در صورت بروز حوادث احتمالی، اقدامات لازم برای امدادرسانی و خدمات‌رسانی به شهروندان انجام شود.

وی در پایان از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی و اطلاعیه‌های رسمی، از سفرهای غیرضروری در شرایط نامساعد جوی پرهیز کرده و توصیه‌های ایمنی را جدی بگیرند.