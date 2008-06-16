ورودی های شیراز زیباسازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جواد بهادری ظهر امروز در جمع خبرنگاران با اعلام اینکه ورودی های شهر در اولین نگاه هر گردشگر نشانه هویت، ارزشمندی و ویژگی های بارز در هر منطقه محسوب می شود افزود: توجه مدیریت شهری به ساماندهی، زیباسازی و استقرار فعالیتهای در خور شان و منزلت ورودیها و پالایش عملکرد فعالیتهای نامناسب از ضرورتهای اجتناب ناپذیر است.

مدیر شهرسازی شهرداری شیراز در ادامه عنوان کرد: موضوع ساماندهی ورودی های شیراز از یک سال و نیم پیش در دستور کار این حوزه قرار گرفته است که تاکنون مطالعات برنامه ریزی و ساماندهی محور پل فسا به اتمام رسیده و به شهرداری مناطق ابلاغ شده است.

بهادری ادامه داد: در این خصوص هم اکنون مطالعات طراحی شهری این منطقه در دست انجام و تهیه طرح است و سازمان پارکها و فضای سبز شهرداری اقداماتی را از پل فسا به سمت میدان الله آغاز کرده است.

وی افزود: ورودیهای محور جاده سپیدان - خرامه، اصفهان و جاده بوشهر نیز در دست مطالعه است که امیدواریم تا پایان سال جاری با اتمام مطالعات مذکور و تهیه طرحهای مناسب، شاهد ورودیهای زیبا و در خور شان کلانشهر شیراز به عنوان پایتخت فرهنگی ایران باشیم.

به گفته این مسئول به منظور تهیه طرح مناسب و زیبا، مشاورین دارای صلاحیت، مطالعات خاص محورها را آغاز کرده اند و قرار است این مطالعات تا شش ماه آینده به نتیجه رسیده و نتایج آن وارد حوزه شهرسازی شود که با این اقدام وضعیت نابسامان ورودی های شهر بر اساس مطالعات کارشناسانه و منطبق با اصول شهرسازی ساماندهی خواهد شد.