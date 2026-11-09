به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان یزد، حجت الاسلام حسین طهماسبی در همایش تجلیل از فعالان صلح و سازش و صلح‌یاران استان، ضمن گرامیداشت سالروز تأسیس شوراهای حل اختلاف، از تلاش اعضای این مجموعه قدردانی کرد.

وی با اشاره به مفهوم اصلاح ذات‌البین در آموزه‌های قرآنی اظهار کرد: تفاوت اساسی صلح و سازش با قضاوت در این است که در فرایند قضایی عمدتاً به فصل خصومت پرداخته می‌شود، اما در سازش، ریشه اختلافات و عوامل ایجادکننده کدورت میان طرفین نیز مورد توجه قرار می‌گیرد.

طهماسبی افزود: ممکن است یک اختلاف از نظر حقوقی با رسیدگی قضایی خاتمه یابد، اما زمینه‌های شکل‌گیری خصومت همچنان باقی بماند؛ در حالی که اصلاح ذات‌البین به معنای برطرف کردن ریشه اختلاف و ترمیم روابط میان افراد است.

رئیس کل دادگستری استان یزد با تأکید بر ضرورت ارزیابی کیفی عملکرد شوراهای حل اختلاف تصریح کرد: میزان موفقیت این مجموعه نباید صرفاً بر اساس درصد پرونده‌های منتهی به سازش سنجیده شود، بلکه پیشگیری از شکل‌گیری دعاوی جدید و جلوگیری از تکرار اختلافات نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به وجود پرونده‌های متعدد میان برخی افراد بیان کرد: در بررسی‌های انجام‌شده مشخص شد طی مدت کوتاهی ۲۱۶ پرونده قضایی میان دو نفر تشکیل شده است؛ موضوعی که نشان می‌دهد حل ریشه‌ای یک اختلاف می‌تواند از شکل‌گیری ده‌ها یا صدها پرونده بعدی جلوگیری کند.