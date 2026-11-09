محمد دادرس، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: بررسی نقشه‌های هواشناسی نشان‌دهنده استقرار و فعالیت سامانه بارشی و سرد در منطقه است که بر این اساس، ابرناکی و مه‌آلود بودن هوا، وزش باد شدید و در برخی مناطق موقتی خیلی شدید، بارندگی رگباری و شدید، کاهش محسوس دما، رعدوبرق و تگرگ پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی گیلان افزود: در ارتفاعات و دامنه‌های گیلان نیز بارش برف و کولاک تا اواخر وقت امروز ادامه خواهد داشت و این شرایط در قالب هشدار سطح نارنجی هواشناسی شماره ۱۰ اطلاع‌رسانی شده است.

وی با بیان اینکه به‌تدریج از اواخر وقت امروز سامانه بارشی در منطقه تضعیف می‌شود، تصریح کرد: با توجه به برودت هوا و افت محسوس دما، طی سه‌شنبه و چهارشنبه، به‌ویژه در ساعات شب تا صبح، در ارتفاعات و دامنه‌های استان یخبندان پیش‌بینی می‌شود.

هشدار زرد هواشناسی برای یخبندان ارتفاعات گیلان

دادرس با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی شماره ۴۲ گفت: این هشدار از دوشنبه شب ۱۸ آبان آغاز شده و تا صبح چهارشنبه ۲۰ آبان ۱۴۰۵ ادامه دارد.

وی منطقه اثر این مخاطره را ارتفاعات و دامنه‌های استان گیلان اعلام کرد و افزود: افت دمای شبانه و یخبندان از مهم‌ترین مخاطرات پیش‌رو است.

مدیرکل هواشناسی گیلان درباره آثار احتمالی این شرایط جوی هشدار داد و بیان کرد: لغزندگی و اختلال در تردد جاده‌های کوهستانی و مناطق پوشیده از برف، افزایش مصرف حامل‌های انرژی، تنش دمایی در باغات و مزارع و آسیب به محصولات کشاورزی از پیامدهای احتمالی این سامانه است.

وی درخصوص آسیب به تأسیسات گفت: آسیب به تأسیسات گاز و آب از دیگر مخاطرات است و رعایت توصیه‌های ایمنی الزامی است.

توصیه‌های هواشناسی برای کاهش خسارات یخبندان

دادرس با اشاره به توصیه‌های پیشگیرانه برای مواجهه با این شرایط جوی گفت: احتیاط در تردد جاده‌ای در محورهای کوهستانی و گردنه‌های برف‌گیر، مجهز کردن وسایل نقلیه به تجهیزات زمستانی و گرمایشی و استفاده از ضدیخ در رادیاتور خودروها و ماشین‌آلات کشاورزی ضروری است.

وی با تأکید بر لزوم اتخاذ تمهیدات لازم در بخش کشاورزی افزود: باغ‌های مرکبات و کیوی، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها باید برای جلوگیری از خسارات احتمالی ناشی از سرما و یخبندان اقدامات پیشگیرانه را انجام دهند.

مدیرکل هواشناسی گیلان ادامه داد: محافظت از تأسیسات گاز و لوله‌های آب با پوشش مناسب، مدیریت مصرف منابع انرژی به‌ویژه گاز و احتیاط در فعالیت‌های کوهنوردی ضرورت دارد.

وی افزود: آمادگی دستگاه‌های اجرایی و امدادی و اتخاذ سایر اقدامات پیشگیرانه برای کاهش پیامدهای این مخاطره ضروری است.

پیش‌بینی وضعیت جوی گیلان تا شنبه ۲۳ آبان

دادرس در تشریح پیش‌بینی شش‌روزه وضعیت جوی استان اظهار کرد: امروز دوشنبه ۱۸ آبان، آسمان گیلان ابری و مه‌آلود همراه با وزش باد و بارندگی خواهد بود و در برخی نقاط بارش‌ها شدید و رگباری پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین کاهش محسوس دما، رعدوبرق و تگرگ و در ارتفاعات بارش برف و کولاک دور از انتظار نیست.

وی ادامه داد: سه‌شنبه ۱۹ آبان، آسمان استان کمی تا نیمه‌ابری و مه‌آلود خواهد بود و در ساعات صبح و شب، ارتفاعات و دامنه‌ها با یخبندان مواجه می‌شوند. وزش باد در برخی نقاط شدید بوده و به‌تدریج افزایش ابر و بارش پراکنده پیش‌بینی می‌شود که در ارتفاعات به شکل بارش پراکنده برف خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی گیلان اضافه کرد: چهارشنبه ۲۰ آبان نیز آسمان کمی تا نیمه‌ابری و مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود و وزش باد در برخی نواحی شدید خواهد بود. در ساعات صبح ارتفاعات و دامنه‌ها همچنان با یخبندان همراه هستند، اما در طول روز افزایش نسبی دما رخ می‌دهد و به‌تدریج افزایش ابر، بارندگی در برخی مناطق، گاهی رگباری و موقتی شدید، رعدوبرق و بارش پراکنده برف در ارتفاعات بالادست پیش‌بینی شده است.

دادرس درباره وضعیت جوی روز پنجشنبه ۲۱ آبان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و مه‌آلود خواهد بود و وزش باد در برخی نواحی شدید پیش‌بینی می‌شود؛ همچنین گاهی افزایش ابر و احتمال رگبار پراکنده وجود دارد.

وی افزود: جمعه ۲۲ آبان نیز آسمان صاف تا قسمتی ابری و مه‌آلود پیش‌بینی می‌شود و وزش باد در برخی نواحی شدید خواهد بود؛ ضمن اینکه طی روز افزایش نسبی دما رخ می‌دهد و در اوایل وقت احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

مدیرکل هواشناسی گیلان در پایان بیان کرد: شنبه ۲۳ آبان نیز شرایط جوی صاف تا قسمتی ابری و مه‌آلود خواهد بود و افزایش نسبی دما طی روز همراه با وزش باد، گاهی شدید، پیش‌بینی می‌شود و در اوایل وقت احتمال بارش پراکنده وجود دارد.

دادرس تأکید کرد: پیش‌بینی‌های جوی بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی روز تهیه شده و احتمال تغییر در نقشه‌های هواشناسی طی روزهای آینده وجود دارد؛ ازاین‌رو تغییرات احتمالی در پیش‌بینی وضعیت جوی روزهای آتی اطلاع‌رسانی خواهد شد.