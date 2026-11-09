به گزارش خبرگزاری مهر، نشست پیمان اسکندری، سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، با مدیرعامل و اعضای هیئت‌مدیره اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی باغبانی ایران، با محوریت بررسی ظرفیت‌های شبکه تعاونی‌های باغبانی، توسعه صادرات محصولات کشاورزی، تنظیم بازار و تقویت نقش اتحادیه در اجرای برنامه‌های حمایتی وزارت جهاد کشاورزی برگزار شد.

پیمان اسکندری در این نشست با تأکید بر اهمیت بخش باغبانی در اقتصاد کشاورزی کشور، اظهار کرد: بخش باغبانی ایران از مزیت‌های قابل‌توجهی در حوزه صادرات محصولات کشاورزی برخوردار است و بهره‌گیری از این ظرفیت‌ها باید به‌صورت جدی در دستور کار سازمان و تشکل‌های تخصصی قرار گیرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت جایگاه اتحادیه ملی باغبانی و اتحادیه‌های استانی در اجرای طرح‌های ملی، افزود: استفاده از ظرفیت این تشکل‌ها در طرح‌های ملی، خریدهای توافقی و حمایتی، می‌تواند زمینه‌ساز حمایت مؤثرتر از تولیدکنندگان، ساماندهی عرضه محصولات و افزایش قدرت رقابت محصولات باغبانی ایران در بازارهای داخلی و خارجی باشد.

سرپرست سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران همچنین بر ضرورت تدوین برنامه‌های عملیاتی از سوی اتحادیه برای بهره‌گیری از روش‌های نوین بازاریابی و فروش محصولات باغبانی تأکید کرد و گفت: اتحادیه باغبانی باید با رویکردی فراگیر و مسئولانه، نقش مؤثری در تنظیم بازار محصولات باغبانی، برنامه‌ریزی صادرات و توسعه بازارهای هدف ایفا کند.

وی تصریح کرد: اتحادیه باید با بهره‌گیری از ظرفیت‌های تخصصی و تشکیلاتی خود، زمینه حضور مؤثرتر محصولات باغبانی کشور در بازارهای بین‌المللی را فراهم کرده و مسئولیت‌پذیری بیشتری در حوزه بازاریابی بین‌المللی، پیگیری مجوزهای صادراتی و توسعه صادرات محصولات باغبانی بر عهده بگیرد.



پیشنهاد خرید توافقی سیب و پرتقال در استان‌های تولیدکننده

در ادامه این نشست،کمال یدالهی، مدیرعامل اتحادیه سراسری تعاونی‌های کشاورزی باغبانی ایران، ضمن معرفی ظرفیت‌ها، توانمندی‌ها و فعالیت‌های شاخص اتحادیه در سال گذشته و هفت‌ماهه سال جاری، گزارشی از اقدامات انجام‌شده و برنامه‌های پیش‌روی این تشکل ارائه کرد.

وی با اشاره به ضرورت تقویت ساختار تشکیلاتی اتحادیه، خواستار فراهم شدن زمینه عضویت تعاونی‌های باغداران استانی در اتحادیه ملی باغبانی شد و بر اهمیت استفاده از ظرفیت‌های این اتحادیه در اجرای برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، به‌ویژه در حوزه تأمین کالاهای اساسی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی، تأکید کرد.

به گزارش سازمان مرکزی تعاون روستایی ایران، مدیرعامل اتحادیه همچنین با اشاره به ضرورت حمایت از باغداران و جلوگیری از افت قیمت محصولات، پیشنهاد اجرای طرح خرید توافقی سیب و پرتقال در استان‌های تولیدکننده برای ایام پایانی سال را مطرح کرد و خواستار برنامه‌ریزی مشترک برای اجرای این طرح با هدف حمایت از تولیدکنندگان، مدیریت عرضه و جلوگیری از کاهش غیرمتعارف قیمت محصولات شد.

یدالهی در بخش دیگری از سخنان خود، پیشنهاد واگذاری مدیریت و بهره‌گیری از ظرفیت صنایع فرآوری محصولات باغبانی غیرفعال به اتحادیه را مطرح کرد و این اقدام را گامی مؤثر در راستای فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود، توسعه صنایع تبدیلی، افزایش ارزش افزوده محصولات و تقویت زنجیره تولید تا بازار دانست.