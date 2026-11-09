محمدرضا رحمان‌نیا در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: بر اساس آخرین نقشه‌ها و الگوهای پیش‌یابی هواشناسی، آسمان استان زنجان امروز در اغلب مناطق نیمه‌ابری تا ابری خواهد بود و تا بعدازظهر، در برخی ساعات شاهد بارش‌های پراکنده باران خواهیم بود.

وی افزود: بارش‌ها در برخی مناطق ممکن است به‌صورت رگبار باران همراه با رعدوبرق بروز کند و همچنین در بعضی نقاط استان وزش موقت باد نسبتاً شدید پیش‌بینی می‌شود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان با اشاره به صدور هشدار سطح زرد هواشناسی در خصوص شرایط جوی پیش‌رو تصریح کرد: با توجه به احتمال وقوع رگبارهای باران، رعدوبرق و وزش باد نسبتاً شدید، لازم است شهروندان و به‌ویژه افرادی که در فضای باز فعالیت دارند، تمهیدات و احتیاط‌های لازم را در نظر بگیرند.

رحمان‌نیا با بیان اینکه سامانه بارشی به‌تدریج از منطقه خارج خواهد شد، ادامه داد: بر اساس نقشه‌های پیش‌یابی، طی روزهای آینده بارش مؤثری برای سطح استان زنجان انتظار نمی‌رود و شرایط جوی در بیشتر مناطق استان از نظر بارندگی پایدار خواهد بود.

وی در ادامه با تأکید بر تغییرات دمایی روزهای آینده خاطرنشان کرد: دمای هوا امروز و فردا در اغلب مناطق استان با کاهش محسوس همراه خواهد شد و این روند کاهشی به‌ویژه در ساعات شبانه و اوایل صبح محسوس‌تر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان زنجان هشدار داد: با توجه به افت دما، صبح فردا در برخی مناطق استان شاهد ثبت دماهای زیر صفر درجه خواهیم بود که احتمال بروز یخبندان صبحگاهی را در مناطق سردسیر افزایش می‌دهد.

رحمان‌نیا توصیه کرد: شهروندان با توجه به کاهش محسوس دما، تمهیدات لازم را برای محافظت از محصولات کشاورزی، تأسیسات و لوله‌های آب در برابر سرما اتخاذ کنند و رانندگان نیز در ساعات ابتدایی صبح، به‌ویژه در مناطق سردسیر و مستعد یخبندان، با احتیاط بیشتری تردد داشته باشند.