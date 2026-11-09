به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران که در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، با اشاره به جایگاه اصناف و بازاریان در چرخه اقتصادی کشور اظهار کرد: اصناف همواره بهعنوان حامی و همراه اقتصاد ملی ایفای نقش کردهاند و انتظار داریم دستگاههای مسئول بهجای ایجاد محدودیت، مسیر فعالیت آنها را هموار کنند و اجازه ندهند موانع مختلف بر سر راه فعالیت اصناف قرار گیرد.
وی با انتقاد از برخی اقدامات و رویکردهای دستگاههای اجرایی در قبال فعالان صنفی افزود: متأسفانه برخی وزارتخانهها اصناف را به بخشهای مختلف تقسیم میکنند و این رویکرد مشکلاتی را برای این حوزه به وجود میآورد؛ در حالی که اولویت باید شناسایی و برطرف کردن موانع فعالیت اصناف باشد. بدون تردید با رفع این مشکلات، زمینه برای رونق و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.
رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه به عملکرد اصناف و بازاریان در جریان جنگ از جمله جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، رصد و پایش مستمر وضعیت بازار در دستور کار قرار داشت و شرایط تأمین و عرضه کالا بهطور مداوم بررسی میشد؛ بهطوری که حتی در استانهای شمالی کشور، با وجود افزایش چشمگیر جمعیت به دلیل حضور مسافران، هیچگونه کمبود کالا و محصولات مورد نیاز مردم مشاهده نشد.
نوده فراهانی همچنین بر لزوم اجرای صحیح قوانین مرتبط با فعالیتهای صنفی تأکید کرد و گفت: قوانین حوزه اصناف باید بهدرستی اجرا شوند و علاوه بر آن، نظارت کافی بر روند اجرای آنها نیز وجود داشته باشد. در این میان، قانون نظام صنفی از جمله قوانینی است که اجرای دقیق و اصولی آن از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با تأکید بر اهمیت تداوم برگزاری نشستها و کنفرانسهای تخصصی در حوزه اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم چنین نشستهایی در آینده نیز استمرار داشته باشد تا موضوعات و مسائل مطرحشده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند و مباحث کارشناسیشده در نهایت به نتایج عملی و مشخص منتهی شوند.
رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به نقش مؤثر اصناف و بازاریان در حفظ ثبات اقتصادی کشور، خواستار رفع موانع و مشکلات پیشروی این بخش شد.
به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران که در مرکز پژوهشهای مجلس برگزار شد، با اشاره به جایگاه اصناف و بازاریان در چرخه اقتصادی کشور اظهار کرد: اصناف همواره بهعنوان حامی و همراه اقتصاد ملی ایفای نقش کردهاند و انتظار داریم دستگاههای مسئول بهجای ایجاد محدودیت، مسیر فعالیت آنها را هموار کنند و اجازه ندهند موانع مختلف بر سر راه فعالیت اصناف قرار گیرد.
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