به گزارش خبرنگار مهر، قاسم نوده فراهانی، رئیس اتاق اصناف ایران، در نخستین کنفرانس ملی بازآفرینی نظام اقتصادی ایران که در مرکز پژوهش‌های مجلس برگزار شد، با اشاره به جایگاه اصناف و بازاریان در چرخه اقتصادی کشور اظهار کرد: اصناف همواره به‌عنوان حامی و همراه اقتصاد ملی ایفای نقش کرده‌اند و انتظار داریم دستگاه‌های مسئول به‌جای ایجاد محدودیت، مسیر فعالیت آنها را هموار کنند و اجازه ندهند موانع مختلف بر سر راه فعالیت اصناف قرار گیرد.



وی با انتقاد از برخی اقدامات و رویکردهای دستگاه‌های اجرایی در قبال فعالان صنفی افزود: متأسفانه برخی وزارتخانه‌ها اصناف را به بخش‌های مختلف تقسیم می‌کنند و این رویکرد مشکلاتی را برای این حوزه به وجود می‌آورد؛ در حالی که اولویت باید شناسایی و برطرف کردن موانع فعالیت اصناف باشد. بدون تردید با رفع این مشکلات، زمینه برای رونق و شکوفایی اقتصاد کشور فراهم خواهد شد.



رئیس اتاق اصناف ایران در ادامه به عملکرد اصناف و بازاریان در جریان جنگ از جمله جنگ ۱۲ روزه اشاره کرد و گفت: در آن مقطع، رصد و پایش مستمر وضعیت بازار در دستور کار قرار داشت و شرایط تأمین و عرضه کالا به‌طور مداوم بررسی می‌شد؛ به‌طوری که حتی در استان‌های شمالی کشور، با وجود افزایش چشمگیر جمعیت به دلیل حضور مسافران، هیچ‌گونه کمبود کالا و محصولات مورد نیاز مردم مشاهده نشد.



نوده فراهانی همچنین بر لزوم اجرای صحیح قوانین مرتبط با فعالیت‌های صنفی تأکید کرد و گفت: قوانین حوزه اصناف باید به‌درستی اجرا شوند و علاوه بر آن، نظارت کافی بر روند اجرای آنها نیز وجود داشته باشد. در این میان، قانون نظام صنفی از جمله قوانینی است که اجرای دقیق و اصولی آن از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.



وی با تأکید بر اهمیت تداوم برگزاری نشست‌ها و کنفرانس‌های تخصصی در حوزه اقتصاد کشور خاطرنشان کرد: امیدواریم چنین نشست‌هایی در آینده نیز استمرار داشته باشد تا موضوعات و مسائل مطرح‌شده مورد بررسی و پیگیری قرار گیرند و مباحث کارشناسی‌شده در نهایت به نتایج عملی و مشخص منتهی شوند.